La storia del sequestro e del rilascio dei turisti italiani in Camerun

Celebriamo i 40 anni di Goldrake con : C'era una volta Goldrake. La vera storia del robot giapponese che ha rivoluzionato la TV italiana : In occasione delle celebrazioni per i 40 anni dalla prima trasmissione della serie Atlas Ufo robot in Italia, Società Editrice La Torre ripropone il saggio C'era una volta Goldrake. La vera storia del robot giapponese che ha rivoluzionato la TV italiana di Massimo Nicora in una edizione speciale a tiratura limitata e numerata, interamente riveduta e corretta e con una nuova copertina. Il tutto al prezzo di €28,50.Ecco il comunicato ...

Spotify debutta in Borsa. storia del suo fondatore Daniel Ek : Storia di Daniel Ek L'ideatore del servizio di streaming è Daniel Ek, 35 anni, imprenditore precoce e seriale. La sua passione per musica e tecnologia risale all'infanzia: a 5 anni, Daniel riceve in ...

Da Ronaldo a Maradona - i 10 gol più belli della storia : VOTA il migliore : Un lampo nell'area della Juve. Dove di lampi, specialmente nel 2018, se ne sono visti ben pochi. Roba dell'altro mondo di un giocatore proveniente da un altro pianeta. Un qualcosa di difficilmente replicabile, razionalmente illogico, creato e calcolato ma geniale, bello e necessario, che ha reso incredulo uno ...

Il colosso cinese cresciuto troppo : servono 10 miliardi per salvare Anbang - proprietario del Waldorf Astoria : MILANO - Anbang Insurance Group, il colosso assicurativo cinese titolare dell'hotel icona Waldorf Astoria di New York e in rapporti con la famiglia di Donald Trump, riceverà un'iniezione da 60,8 ...

Petacco - il revisionista che faceva capire a tutti i problemi della storia : Se ne è andato d'improvviso, Arrigo Petacco, come d'improvviso gli venivano le idee per i suoi libri o per i suoi programmi di divulgazione storica. Chiamava l'editore, spesso la Mondadori, e ...

F1 - GP Bahrein 2018 : il passo lungo della Ferrari - croce e delizia. Una storia simile alla Mercedes del 2017 : La Ferrari questa scelta l’ha ponderata a lungo nel corso dei mesi autunnali e l’ha presa dopo aver svolto accurate e precise valutazioni: la SF71H avrebbe salutato il passo corto per arrivare a quello lungo, per puntare ulteriormente all’attacco nei confronti della Mercedes. Un cambio netto di filosofia che, nelle idee di tecnici ed ingegneri di Maranello, dovrebbe portare la vettura ad eccellere in un numero maggiore di piste ...

E’ morto Arrigo Petacco - ex direttore della Nazione e divulgatore di storia. L’ultimo libro su Caporetto pochi mesi fa : E’ morto nella sua casa di Porto Venere (La Spezia) all’età di 89 anni Arrigo Petacco. Giornalista, saggista, storico e sceneggiatore italiano è stato tra l’altro direttore del quotidiano La Nazione di Firenze e del mensile Storia Illustrata. Il suo ultimo lavoro Caporetto, scritto insieme all’ex giornalista dell’Unità Marco Ferrari, è uscito pochi mesi fa. Lascia le figlie Carlotta, consulente editoriale, e Monica, caporedattore del ...

Far Cry 5 è il miglior lancio nella storia della serie ed è in testa nella classifica di vendite UK : Far Cry 5 è uscito soltanto da una settimana, ma sembra essere protagonista del lancio più importante della storia del franchise, con il nuovo capitolo della serie firmata Ubisoft che sta dominando le classifiche di vendita di tutto il mondo.Stando ai dati riportati dai nostri colleghi di Eurogamer.net, Far Cry 5 non è soltanto il capitolo più venduto del franchise, ma anche il videogioco più venduto del 2018. È inoltre in testa alla classifica ...

storia della prima chiamata da un telefono cellulare : La Storia della tecnologia si è evoluta a colpi di grandi rivalità storiche: Apple contro Microsoft, Apple contro Samsung, LG contro Samsung e così via. Una delle meno chiacchierate si è consumata cinquant’anni fa tra Motorola e la Bell Labs, ma ha portato allo sviluppo di uno dei prodotti più rivoluzionari di sempre: il telefono cellulare. All’inizio degli anni settanta, telefonare in mobilità era quasi fantascienza: si poteva ...

La storia del cane Suzi - drogata da bambini e salvata appena in tempo : “È stato straziante” : La storia di Suzi arriva dagli Stati Uniti. La cagnolina è stata trovata immobile e a malapena cosciente. Drammatico il racconto del team di veterinari che l’ha salvata: “Quando è arrivata per la prima volta, non era in grado di camminare, alzarsi in piedi, mangiare o bere”.Continua a leggere

Prezzo OnePlus 6 potenzialmente alto : mai così nella storia del brand? : Si avvicina sempre di più il momento di OnePlus 6, sebbene potrebbero esserci delle novità non propriamente gradite ai clienti. Sappiamo che OnePlus ha conquistato il tetto del mondo per la sua propensione a fornire top di gamma assoluti a prezzi modici, dei veri e proprio flagship killer pronti a sbaragliare la concorrenza a colpi di economicità e sicura qualità. A partire dal prossimo portabandiera non sarà più così? Stando a quanto ...

Sports Illustrated celebra Ibrahimovic : 'Il momento più indelebile della storia della MLS' : Autore di una doppietta al suo esordio con i Galaxy , nel derby di Los Angeles contro LAFC , con tanto di gol da 35 metri, l'impresa dello svedese è stata così celebrata da Sport Illustrated : 'Il ...

Il Web senza memoria decreterà la fine della storia? : Oggi, secondo me anche in maniera un po' superficiale, è diventata la fonte principale d'informazione nel mondo. Un giorno ci svegliamo e non c'è più; le informazioni diventano frammentarie, ...

John Harrison - chi è l'inventore del cronometro marino/ storia di un testardo orologiaio di provincia : Più di trecento anni fa nacque l'inventore del cronometro marino, John Harrison. Andiamo a scoprire chi era e per quale motivo è diventato tanto famoso.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 01:35:00 GMT)