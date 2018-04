La serie Stranger Things accusata di plagio? Scoppia il caso | i fratelli Duffer citati in

optimaitalia

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Laè nel caos. Nelle ultime ore i, showrunner del cult di Netflix, sono stati accusati diin tribunali. Ilsembra molto grave: stando ai fatti, Matt e Ross avrebbero rubato l'idea per il loro show a Charlie Kessler, regista di cortometraggi, che conobbe iqualche anno fa.Variety riporta che il cineasta ha dichiarato di aver realizzato uno short movie nel 2012, che avrebbe dovuto fingere da teaser per un film chiamato The Montauk Project. In questo corto, della durata di sei minuti, la storia era ambientata in una base militare abbandonata in cui accadevano strani fenomeni paranormali. Secondo la ricostruzione fornita da Kessler, il regista avrebbe condiviso la sua idea con inel corso di un party al Tribeca Film Festival, nel 2014. Successivamente, nessuno parlò più del suo progetto, prima di ...