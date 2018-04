La seconda stagione di Legion da stasera in prima tv su FOX Sky canale 112

Sono cominciate le riprese della seconda stagione di 'Suburra' - : Tornano i protagonisti della prima, che hanno già conquistato il pubblico e la critica di oltre 190 paesi in cui è disponibile il colosso streaming: Aureliano , Alessandro Borghi , , Spadino , ...

Questo nostro amore 80/ Anticipazioni seconda puntata : dubbi e delusione dal pubblico (terza stagione) : Questo nostro amore 80, Anticipazioni del 3 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Vittorio annuncia di voler rimanere a Torino, ma Anna parte con Ettore. (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:52:00 GMT)

Suburra - via alle riprese della seconda stagione (ma quando arriva la prima su Raidue?) : L'annuncio della seconda stagione di Suburra da parte di Netflix è di qualche mese fa. Ora, però, è il momento di mettersi al lavoro e da oggi sono iniziate le riprese dei nuovi episodi, che saranno disponibili prossimamente.Suburra seconda stagione, la trama La seconda stagione di Suburra-La serie prenderà il via da dove si è conclusa la prima, raccontando le nuove alleanze tra Chiesa, politica corrotta e criminalità che saranno strette ...

Al via le riprese di Suburra 2 - i protagonisti tornano sul set romano per la seconda stagione : Le riprese di Suburra 2 prendono il via sul set romano della seconda stagione. Dopo il successo del primo ciclo di episodi, pubblicati su Netflix a ottobre 2017, i protagonisti del crime thriller made in Italy sono pronti per lanciare un nuovo appassionante capitolo, fatto di intrighi, corruzione e criminalità organizzata. La lotta per il controllo del litorale di Ostia si fa ancora più intensa. La seconda stagione era già stata annunciata a ...

Suburra la serie - iniziate le riprese della seconda stagione : Netflix ha annunciato l’inizio delle riprese della seconda stagione di Suburra – La serie, il primo crime thriller italiano originale Netflix prodotto da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction che ha riscosso grande successo con la prima stagione lanciata lo scorso ottobre. Ambientata a Roma e ispirata all’omonimo romanzo, la serie vede Chiesa, politici corrotti e criminalità organizzata scontrarsi in una sanguinosa lotta ...

QUESTO NOSTRO AMORE 80/ Anticipazioni seconda puntata : ecco come vederla in streaming (terza stagione) : QUESTO NOSTRO AMORE 80, Anticipazioni del 3 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Vittorio annuncia di voler rimanere a Torino, ma Anna parte con Ettore. (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 17:10:00 GMT)

Legion - tutto ciò che devi sapere prima che inizi la seconda stagione : La serie Tv Marvel con protagonista il mutante David Haller, Dan Stevens, torna sugli schermi di Fox (Sky, 112) con la sua seconda stagione ogni mercoledì alle 21 a partire dal 4 aprile, a 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti. Dieci episodi che si preannunciano ancora più folli e psichedelici di quelli dello scorso anno e per orientarsi nei quali vi proponiamo questo video riassunto. La seconda stagione di ‘Legion’, come ...

Legion 2 - la seconda stagione su Fox dal 4 aprile 2018 : Legion 2 è pronta per il debutto della sua seconda stagione. I fan italiani potranno gustarsi i nuovi episodi sulla Fox, nella prima serata di mercoledì 4 aprile 2018. Il giorno seguente alla messa in onda in America, che ha tagliato il nastro di questo nuovo capitolo della serie Tv. Legion 2 ci svelerà che cosa è accaduto al protagonista ed ai personaggi principali in seguito alle rivelazioni su Shadow King e Professor X che abbiamo ...

QUESTO NOSTRO AMORE 80/ Anticipazioni seconda puntata : Anna decide di partire! (terza stagione) : QUESTO NOSTRO AMORE 80, Anticipazioni del 3 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Vittorio annuncia di voler rimanere a Torino, ma Anna parte con Ettore. (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 08:05:00 GMT)

Nostalgia per il #DamianoFriday : Cake Star non va in onda il 30 marzo - ci sarà una seconda stagione? : Dolore in tutto il regno e primi momenti di sconforto per il pubblico di Real Time che è già travolto dalla Nostalgia per il #DamianoFriday. Dopo settimane di dolci, sorrisi e occhi profondi come il mare pronti ad incantare il pubblico della rete, oggi, 30 marzo, Damiano Carrara non sarà in tv così come Cake Star. Dopo aver passato quasi un'intera stagione nel prime time di Real Time, Damiano Carrara si gode le sue meritate vacanze ma i fan ...

CRIMINAL MINDS 13/ Al via la seconda metà di stagione. Anticipazioni del 30 marzo 2018 : CRIMINAL MINDS 13, Anticipazioni del 30 marzo 2018, su Fox Crime. Il BAU si sposta a Roswell per indagare su una serie di omicidi legati ad un gruppo di complottisti. (Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 08:16:00 GMT)

Westworld - ecco il trailer della seconda stagione : Il 22 aprile negli Stati Uniti debutterà la seconda stagione di Westworld. L’attesa e intricata serie creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy riprenderà da dove erano terminati i precedenti episodi, con gli host del parco di divertimenti che prendono finalmente coscienza di loro stessi e si ribellano. A testimonianza del caos che si scatenerà arriva in queste ore il nuovo trailer, anticipato ieri da un teaser che ha interrotto le frequenze di ...

La Casa de Papel 2 - la seconda stagione su Netflix (VIDEO) : La Casa de Papel 2 (La Casa di Carta, ndr) si prepara al debutto: la seconda stagione della serie Tv sbarcherà su Netflix il prossimo 6 aprile 2018. Abbiamo lasciato i protagonisti alle prese con diverse questioni spinose! Quale sarà la trama della seconda stagione de La Casa de Papel 2? Le anticipazioni promettono ostacoli senza […] L'articolo La Casa de Papel 2, la seconda stagione su Netflix (VIDEO) proviene da Il Notiziangolo.

The Handmaid’s Tale - il primo trailer della seconda stagione : “È questo l’aspetto che ha la libertà?“: è con queste parole che si apre il primo trailer ufficiale della seconda stagione di The Handmaid’s Tale, in arrivo a fine aprile. Nelle prime immagini troviamo la protagonista Difred (Elisabeth Moss) nella stessa situazione in cui l’abbiamo lasciata alla fine del precedente ciclo di episodi, ovvero sul furgone nero che la porterà verso la libertà o verso la punizione, poco ...