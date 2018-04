La scure di Zuckerberg sulla fabbrica dei troll russa

agi

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Facebook ha cancellato oltre 270 profili e pagine riconducibili alla Internet Research Agency (Ira), la cosiddetta "dei", con sede a San Pietroburgo, accusata di aver cercato di influenzare, in modo favorevole a Mosca, le elezioni negli Stati Uniti e in altre nazioni occidentali. Ad annunciarlo, a mercati chiusi, è lo stesso Mark Zuckerberg sul suo profilo. A essere colpiti, nello specifico, sono stati account rivolti ai Paesi russofoni (non solo la Russia, quindi, ma anche ex Paesi Urss come l'Ucraina e l'Azerbaigian), nei quali - spiega il numero uno di Menlo Park - un milione di persone avrebbe seguito almeno una pagina Facebook riconducibile all'Ira, mentre mezzo milione di persone avrebbe seguito almeno un canale Instagram gestito dall'opaca società. Le pagine, sottolinea Zuckerberg, non sono state colpite in ...