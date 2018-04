La San Giorgio compie 60 anni

Allo Chalet Tucano's di Porto San Giorgio il giovedì c'è Abra Cadabra 2. Domani al debutto i maghi a Km 0 del Club Prestigiatori del Fermano : Domani sera alcuni dei nostri soci saranno i protagonisti della serata e si esibiranno in giochi di prestigio e spettacoli di magia che sapranno senza dubbio coinvolgere il pubblico'. La rassegna ' ...

PUNTO PANE E INTERNET - Martedì 17 aprile alle 16 nell'Auditorium della Biblioteca Giorgio BasSani. Aperte le iscrizioni : Fascicolo sanitario elettronico: un incontro per imparare a usarlo 04-04-2018 / Giorno per giorno Martedì 17 aprile 2018 alle 16 nell'Auditorium della Biblioteca Giorgio Bassani , via G. Grosoli 42, ...

P.S. Giorgio - Atletica : fine stagione invernale da incorniciare per l'Atletica Sangiorgese "Renato Rocchetti". Vinto il Campionato Regionale ... : La conclusione della stagione invernale ha regalato sorrisi, con la vittoria del Campionato Regionale di società di cross ragazzi. Iniziato alla fine di gennaio ad Ancona, il Campionato di società ...

Montegiorgio - battaglia per i fondi Il San Paolo presenta un esposto : È su quest'ultima che si concentra l'attenzione del comitato, essendo poi quella con cui vengono pagati gli operatori ippici e tutto l'indotto che ruota attorno a questo mondo. Negli ultimi due anni ...

San Giorgio di Valpolicella - Veneto/ L’Ingannapoltron della provincia di Verona (Il Borgo dei Borghi 2018) : San Giorgio di Valpolicella, in provincia di Verona, finalista de Il Borgo dei Borghi 2018 nella trasmissione "Kilimangiaro" condotta da Camila Raznovich.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 11:53:00 GMT)

Mantova - un arresto per l'omicidio sul ponte di San Giorgio/ Ultime notizie : indiziato ex amico del negoziante : Mantova, un arresto per l'omicidio sul ponte di San Giorgio: indiziato ex amico del negoziante. Vecchi rancori alla base del delitto? Le utlime notizie sull'inchiesta(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 18:01:00 GMT)

Torna lo Street Food Festival : Porto San Giorgio capitale dei sapori : E poi il ludobus per i bambini con animatori e giochi in legno, artisti di strada che stupiranno il pubblico con sorprendenti spettacoli e molto altro ancora.

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti sbotta : "Tutte Sante in questo studio!" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Scoppia una nuova lite tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti nello studio di Canale 5: tutto parte da un regalo...(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 16:02:00 GMT)

Furti nella notte a Porto San Giorgio : presi di mira un laboratorio fotografico e una parrucchieria. Indagano Carabinieri e Polizia. IN ... : nella notte, alcuni malviventi si sono introdotti all'interno dell'esercizio commerciale situato nel quartiere Sud della città riverasca, spaccando la vetrata. Ancora da capire se i ladri siano ...

Porto San Giorgio - doppio furto con spaccata. Presi i ladri : Porto San Giorgio , Fermo, , 27 marzo 2018 " doppio furto , a Porto San Giorgio, dove i ladri hanno agito con le stesse modalità spaccando le vetrate d'ingresso in retromarcia con l'auto , ai danni di ...

Porto San Giorgio. Carabinieri arrestano un'insegnante per evasione : Fine settimana di intenso lavoro per i Carabinieri del Comando Provinciale impegnati in attività di controllo del territorio al fine di contrastare sempre più efficacemente i reati predatori. Nella ...

Uomini e Donne - Gianni Sperti e Giorgio Manetti : ora è guerra. Succede di tutto in studio. Trono over - gli scontri tra Tina e Gemma adesso pasSano in secondo piano : l’opinionista e il Gabbiano sono arrivati ai ferri corti : Gianni Sperti – Giorgio Manetti: è guerra aperta. l’opinionista, che al pari della sua collega, Tina Cipollari, con Gemma Galgani, non è mai stato tenero con il Gabbiano, ma adesso le accuse sono aumentate. Incoerenza e cattivo gusto: ecco perché Gianni ce l’ha con lui e, a ogni puntata del Trono over, fa di tutto per non nasconderlo. E Giorgio? Difficilmente replica, mai si espone. Di solito difeso da Tina, che lo spalleggia anche per ...

GP d'Australia 2018 - il commento di Mara Sangiorgio da Melbourne : Sembra proprio non giocare il campione del mondo in carica, che dai test invernali continua a sostenere che a Melbourne le grandi sorprese potrebbero essere loro, Verstappen e Ricciardo , grazie al ...

Porto San Giorgio. Introduzione alla lirica : sabato 17 marzo gran finale al Teatro Comunale con la Carmen : ... dopo Cavalleria Rusticana, Rondine e Pagliacci, si avvia alla conclusione con una delle opere più rappresentate al mondo: la Carmen di Bizet. Un melodramma a tinte forti, nel quale l'ossessione ...