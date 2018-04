La ricostruzione de L’Aquila a nove anni dal sisma | a che punto siamo

huffingtonpost

: RT @NadiaPedot: 'L'Aquila, chi torna nel centro? Una ricostruzione ancora a due velocità, a 9 anni dal terremoto' è aMag #117 di @Agenzia_A… - allarme24 : RT @NadiaPedot: 'L'Aquila, chi torna nel centro? Una ricostruzione ancora a due velocità, a 9 anni dal terremoto' è aMag #117 di @Agenzia_A… - fisco24_info : L'Aquila, chi torna nel centro? Una ricostruzione ancora a due velocità, a 9 anni dal terremoto #Fisco,#Contabilità… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Anche quest'anno, a ridosso dell'versario deldel 2009, l'attenzione dei media tornerà probabilmente a concentrarsi sul terremoto de L'Aquila e sulla successivadella città. A fronte di ciò, visto che laè un processo complesso, può essere utile fornire qualche breve nota su alcuni dei suoi elementi cruciali – una sorta di piccolo vademecum, per nulla esaustivo, composto per parole chiave.Finanziamenti Lade L'Aquila e degli altri comuni colpiti daldel 2009 – che comprende non solo lafisica, che ha giocato la parte del leone, ma anche gli incentivi all'economia locale, gli sgravi fiscali, le azioni per rafforzare la vocazione di città della conoscenza (come la creazione del Gran Sasso Science Institute, una nuova università pubblica) – ha ...