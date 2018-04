La prima patch di Devil May Cry HD Collection è ora disponibile

eurogamer

(Di mercoledì 4 aprile 2018)May Cry HD, la raccolta che includeMay Cry e i sequel,May Cry 2 eMay Cry 3: Dante's Awakening - Special Edition, è stata resadallo scorso 13 marzo su PS4, Xbox One e PC.Come probabilmente saprete, gli utenti PC abbonati al servizio Twitch Prime hanno ottenuto l'accesso al primo capitolo dellain anticipo rispetto alla data di lancio ufficiale, ma furono riscontrati subito dei fastidiosi problemi tecnici, come ad esempio quello relativo al frame rate: l'azione risultava velocizzata una volta superati i 60fps.Ebbene, a risolvere questo fastidioso problema interviene una nuovadelle dimensioni di 1.8 GB che introduce anche il supporto al cinese semplificato, come riporta DSOGaming. Purtroppo, al momento non è stato fornito un changelog completo, quindi non sappiamo con precisione quali cambiamenti sono stati apportati a ...