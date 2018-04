La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati | Serve una legge sulla

huffingtonpost

(Di mercoledì 4 aprile 2018) "Se dovessi pensare a unache riguardi la giustizia, penserei alla legittima difesa, perché oggi ci troviamo in una situazione in cui chi è aggredito, chi si difende, chi aiuta come le forze dell'ordine, deve poi anche difendersi in tribunale". Lo ha detto la neodel, in un'intervista a Matrix."Mi faccio chiamare il, perché ritengo che non ci sia bisogno di un articolo femminile per rivendicare la parità. La parità è sostanza, non è forma", ha aggiunto. "Oltretutto c'è anche un risparmio di spesa, perché avrei dovuto cambiare tutto, dalla cancelleria alle etichette e, con i tempi che corrono, non è un problema certamente banale", ha spiegato.