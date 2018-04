La nuova interfaccia bianca del Google Play Store è in roll out per tutti

Arriva sul Google Play Store per tablet una nuova interfaccia per le pagine delle app : Direttamente da Big G Arriva una novità meramente estetica che riguarda il Google Play Store per i tablet. A beneficiare dei nuovi cambiamenti estetici sono soltanto le pagine delle app che ora, dopo aver occupato per tutta la larghezza gli ampi schermi dei tablet, hanno ora a disposizione una sola colonna centrale sfumata ai lati. L'articolo Arriva sul Google Play Store per tablet una nuova interfaccia per le pagine delle app proviene da ...

Per Google Drive è in arrivo una nuova interfaccia organizzata secondo l'intelligenza artificiale : È in dirittura d'arrivo un nuovo aggiornamento per Google Drive. Il noto servizio di archiviazione e di condivisione godrà a breve di una nuova interfaccia basata sull'intelligenza artificiale. Ne gioveranno soprattutto coloro i quali utilizzano il cloud per lavoro e necessitano di più ordine nella categoria "Condivisi con me", sezione oggetto dell'aggiornamento.

Gboard 7.0 beta testa una nuova interfaccia di input vocale : La versione 7.0.4 di Gboard beta, da poco disponibile sul Play Store di Google, introduce una nuova interfaccia per l'input vocale, che sposta il microfono e cambia l'aspetto.

Una nuova interfaccia bianca e un enorme pulsante sono in test sul Play Store di Google : Google sta conducendo alcuni test sul Play Store, con una nuova interfaccia meno colorata e un enorme pulsante per l'installazione delle applicazioni. Ci sarà un refresh Imminente o sono solo esperimenti?