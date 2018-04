La moglie di Carlo Conti | speciale dedica per Carlotta Mantovan

Fabrizio Frizzi - la moglie di Conti scrive a Carlotta Mantovan : “Ti voglio bene” : Fabrizio Frizzi, la moglie di Conti scrive a Carlotta Mantovan: “Ti voglio bene” Dopo la scomparsa del conduttore Rai, su Instagram il post toccante di Francesca Vaccaro Continua a leggere

Fabrizio Frizzi - la moglie di Carlo Conti su Instagram : “Carlotta ti voglio bene” : “In questi giorni non faccio altro che pensare alla forza e al dolore composto di una gran donna…. Quanto assurda sarebbe la vita se non ci fosse Dio…. conforto di tutti noi. Carlotta ti voglio bene“. Con queste parole la moglie di Carlo Conti, Francesca Vaccaro, ha voluto esprimere vicinanza a Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi scomparso la settimana scorsa a 60 anni. Conti era legato a Frizzi da una grande ...

Frizzi - il messaggio della moglie di Conti a Carlotta Mantovan : La morte di Fabrizio Frizzi ha colpito e non poco il mondo dello spettacolo che di fatto a una settimana dalla scomparsa del conduttore è ancora sotto choc. Il dolore non può andar via in pochi giorni. Ci vorrà del tempo prima che il dolore, soprattutto in famiglia, possa diventare almeno fonte di rassegnazione davanti ad un dramma così grande e improvviso. E di fatto con quel dolore fa i Conti soprattutto la moglie di Frizzi, Carlotta Mantovan. ...

“Ora la moglie di Fabrizio Frizzi…”. Poche ore dopo il funerale - parla Milly Carlucci. Il forte appello per Carlotta Mantovan : Milly Carlucci è forse una dei personaggi della tv che ha più accusato la morte di Fabrizio Frizzi. Più che colleghi: erano grandi amici. In generale la morte del conduttore, stroncato lunedì scorso a 60 anni da un’emorragia cerebrale, ha devastato il pubblico e i colleghi. Il giorno dei funerali, celebrati nella chiesa degli Artisti di piazza del Popolo, a Roma, la commozione era evidente. Anche quella della stessa regina di ...

Quell’abbraccio della moglie di Fabrizio Frizzi al funerale dice tutto. Centinaia gli abbracci sentiti - per dimostrare affetto e sostegno a Carlotta Mantovan nel giorno dell’addio - ma ce ne è stato uno che ha fatto venire i brividi tanto è stato commovente : Familiari, vip e tanta, tantissima gente comune. Anche il pubblico di Fabrizio Frizzi non è voluto mancare all’ultimo saluto. I funerali del conduttore garbato, che ogni sera entrava nelle case degli italiani in punta di piedi, come soleva dire, sono stati celebrati a Roma, nella chiesa degli Artisti di piazza del Popolo, alle ore 12 di mercoledì 28 marzo 2018. Due giorni dopo la scomparsa, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì ...

