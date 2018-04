La missione della professoressa italiana ' Un mese in Antartide per studiare i cambiamenti

Senato - eletto il presidente della Commissione Speciale è Vito Crimi M5S . Il Pd attacca '5Stelle acchiappatutto' : ROMA - Vito Crimi , Senatore del Movimento Cinque Stelle, è stato eletto presidente della Commissione Speciale del Senato che si è insediata oggi e che dovrà esaminare il Def e altri provvedimenti ...

Crimi presidente della commissione speciale in Senato che si occuperà del Def. Il Pd protesta : “Metodo acchiappatutto” : Il Senatore del M5s Vito Crimi è stato eletto con 19 voti (su 27) presidente della commissione speciale di Palazzo Madama. La commissione del Senato si insedierà martedì, dopo il voto dell’Aula per la sua istituzione. I vicepresidenti della commissione speciale saranno Giacomo Caliendo (Forza Italia) e Erica Rivolta (Lega) eletti rispettivamente con 9 e 12 voti. Segretari, infine, sono stati eletti Simona Malpezzi del Pd e Giovambattista ...

“Credetemi - non vorrei…”. L’Eredità - prima puntata senza Fabrizio Frizzi. Un commosso Carlo Conti - occhi lucidi e chiavi in mano - torna in tv e ‘prende’ il comando della trasmissione di Rai 1 (video) : ”The show must go on”, ”Lo spettacolo deve andare avanti”. Con queste parole la Rai aveva annunciato la ripresa dell’Eredità, il programma condotto da Fabrizio Frizzi, il volto televisivo scomparso la notte tra il 25 e 26 marzo all’ospedale Sant’Andrea di Roma a causa di un’emorragia cerebrale. La scomparsa del conduttore romani ha inevitabilmente indotto l’azienda a sospendere ...

Senigallia : in IV Commissione si parla della Casa Protetta : I lavori della Commissione potranno essere seguiti in diretta streaming sulla web tv comunale attraverso la piattaforma digitale Senigallia.halleymedia.com , accessibile anche dal sito web comunale ...

Anna Tatangelo racconta della fine della storia con Gigi - D'Alessio chiama durante la trasmissione : Anna Tatangelo racconta al Maurizio Costanzo Show la sua crisi con Gigi D'Alessio . I due cantanti sono stati insieme per 11 anni e hanno anche messo al mondo il loro bambino, Andrea, ma sembra che la ...

Prestigioso riconoscimento della Commissione Europea al progetto coordinato dalla professoressa Annalisa Morganti. Coinvolte scuole umbre : UMWEB, Perugia. La Commissione Europa ha insignito del riconoscimento "Azione di successo" il progetto "European Assessment Protocol for Children's SEL Skills", coordinato dalla professoressa Annalisa ...

Steve Smith - capitano della Nazionale australiana di cricket - è stato sospeso un anno per la manomissione della palla nella partita contro il Sudafrica : Il capitano della Nazionale australiana di cricket Steve Smith è stato sospeso per un anno dalla federazione australiana in seguito allo scandalo della manomissione della palla da gioco avvenuto durante la partita delle Test Series contro il Sudafrica. La stessa The post Steve Smith, capitano della Nazionale australiana di cricket, è stato sospeso un anno per la manomissione della palla nella partita contro il Sudafrica appeared first on Il Post.

Steve Smith - capitano della Nazionale australiana di cricket - è stato sospeso un anno per il ruolo avuto nella manomissione della palla nella partita contro il Sudafrica : Il capitano della Nazionale australiana di cricket Steve Smith è stato sospeso per un anno dalla federazione australiana in seguito allo scandalo della manomissione della palla da gioco avvenuto durante la partita delle Test Series contro il Sudafrica. Il vice The post Steve Smith, capitano della Nazionale australiana di cricket, è stato sospeso un anno per il ruolo avuto nella manomissione della palla nella partita contro il Sudafrica appeared ...

Invalidità civile : cosa fare se il verbale della Commissione Medica è negativo : Come tutelarsi in caso di verbale negativo della Commissione Medica? Prima di dare una risposta all’interrogativo, diamo una definizione di Invalidità civile. L’Invalidità civile consiste in minorazioni congenite o acquisite non solo permanenti, ma anche a carattere progressivo. È necessario che tali minorazioni provochino una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo o, nel caso di soggetti minorenni, ...