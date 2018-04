La magia della rovesciata

La magia di Burano e Murano - "perle" della laguna di Venezia : Da VeneziaToday, uno splendido video di Murano e Burano. Soggetti, interpretazione, musica e montaggio di Alberto Pezzella.

Marsala - al Carpe Diem si apre il casting per il musical "La magia della Realtà" : 'La Magia della Realtà', la fiaba musicale scritta da Giuseppe Angotta e Paolo Navarra, pubblicata nel 2005 da Navarra Editore, si prepara a diventare un grande musical diretto e organizzato dall'...

Recensione : “Ready Player One” al cinema la magia della cultura pop degli anni 80’ : 30Dopo meno di due mesi dall’uscita nei cinema nostrani di The Post, presente alla cerimonia degli Oscar con due nomination, Steven Spielberg ritorna prepotentemente nelle sale italiane con Ready Player One. Il film, tratto dall’omonimo romanzo del 2010 di Ernest Cline, aveva creato grandi aspettative nei fan e non ha deluso le attese. Anno 2040. La fine del mondo come lo conosciamo oggi è ormai concreta. Il sovrappopolamento, la povertà e ...

A Pescara lo show “Abrakadabra for Kids” - gran galà della magia per bambini : Passione ed amore per la magia sin dall’infanzia è la favola magica dell’illusionista Ivan Mistereko. Insieme ai suoi compagni d’avventura

Neve a Roma : non solo disagi - la magia della Città Eterna imbiancata fa il giro del mondo : Tanti disagi, certo. Ma la Città Eterna innevata è uno spettacolo tanto straordinario, quanto unico. Stanno facendo il giro del mondo, infatti, le immagini di Roma che stamattina si è svegliata sotto un manto di Neve. Il Colosseo, i Fori Imperiali, San Pietro, Villa Borghese: la bellezza di questi luoghi fermi nel tempo è esaltata dalla purezza dei fiocchi che cadendo si sono posati.Tutti i social network sono invasi ...

Soroptimist : una serata entusiasmante con la magia della natura : La natura crea spettacoli maestosi e meravigliosi ma può anche portare morte e distruzione agli uomini che non la rispettano e non la sanno gestire correttamente. redaz Ti potrebbero interessare ...

Simple Minds 'La magia della musica può guarire il mondo' : Se è vero che certa musica non muore e torna come le onde del mare, sembra proprio che quella dei Simple Minds non se ne sia mai andata e suona oggi più attuale che mai. Sono molte le band che a ...

Simple Minds 'La magia della musica può guarire il mondo' - Musica - Spettacoli : Se è vero che certa Musica non muore e torna come le onde del mare, sembra proprio che quella dei Simple Minds non se ne sia mai andata e suona oggi più attuale che mai. Sono molte le band che a ...