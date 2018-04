La Lega avverte Di Maio | ' Con i veti su Berlusconi si torna al voto'

Paolo Romani avverte Matteo Salvini : 'Appoggio alla Lega - ma soltanto in un contesto di pari dignità' : È l'uomo del momento, al centro di retroscena di stampa, indiscrezioni, voci, trattative e possibili complotti per sfasciare il centrodestra. Si parla di Paolo Romani , senatore di Forza Italia, in ...