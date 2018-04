La Julia è pronta a partire per il Libano

La forza di Julia Louis-Dreyfus dopo l’operazione : «Pronta a colpire» : Julia Louis-Dreyfus è carica e «Pronta a colpire». L’attrice e comica statunitense, che ha 56 anni ed è famosa per la serie tv Veep, ha annunciato di sentirsi «felice» e forte come non mai dopo essere stata operata per un tumore al seno, diagnosticato lo scorso settembre. Julia ha condiviso un bellissimo selfie via Twitter e ha scritto: «Evviva! Grandi dottori, grandi risultati, mi sento felice e pronta a colpire dopo l’intervento ...