wired

: La gru di Amsterdam trasformata in appartamento di lusso - scoopscoop6 : La gru di Amsterdam trasformata in appartamento di lusso -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Uncon vista sul porto dipuò essere un’idea carina. Undicon vista sullo stesso diventa una proposta molto interessante. Ma undiricavato all’interno di un’antica gru con vista sul porto disi trasforma senza alcun dubbio in un’esperienza davvero unica. A proporre questo curioso connubio è Yays, il servizio specializzato in boutique apartments: la struttura in questione sorge nella zona orientale del porto della capitale olandese, ed è stata realizzata sfruttando gli spazi di una gru portuale, la Figee crane 2868, commissionata dopo i bombardamenti della Seconda guerra mondiale e restata in attività fino alla fine degli anni ’70. Invece di essere smantellata, la gru è stata dunque riqualificata con l’intervento del designer Edward van Vliet, che ne ha curato la ...