La ' Grande Strategia' dei doganieri francesi? Un fallimento storico

agi

: Rossa da impazzire a Melbourne... #Vettel e una grande strategia #Ferrari centrano il primo Gp della stagione... In… - giomalago : Rossa da impazzire a Melbourne... #Vettel e una grande strategia #Ferrari centrano il primo Gp della stagione... In… - AugustoMinzolin : @NandoBocchetti @giure99 Alla gine@uno dei dei due dovrà accettarlo. Per cui farà non farà una bella fugura. Franc… - CeciliaVig : RT @MatteoMuzio: La grande strategia elettorale di Ivano Marescotti: votare 5 Stelle per cacciare Renzi e Berlusconi. Come dire, per caccia… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) La politica delle incursioni oltreconfine, insomma, non rendeva. Non garantiva il successo; irritava i vicini, fratelli o no che fossero. Un agente francese alla stazione di Bardonecchia Tanto è vero ...