La Fiorentina senza Davide Astori

Fiorentina e Dias - vale la pena andare avanti così? Una storia senza senso : Avere un procuratore importante spesso aiuta nel mondo del calcio, ma non basta per sfondare. Magari Gil Dias - scrive ViolaNews.com - riuscirà ad affermarsi altrove, magari in un calcio più adatto a quelle che sono le sue caratteristiche, ma a ...

Fiorentina - Pioli : 'Senza Davide non sarà più come prima' : Commemorazioni da parte di tutto il mondo dello sport: "Dobbiamo essere bravi a portare avanti quello che ha fatto, resterà sempre dentro di noi". Il destino e Vitor Hugo, protagonista con un gol e ...

Fiorentina batte Benevento 1-0 nella prima partita senza Davide Astori : nella partita che ha visto la Fiorentina tornare in campo a una settimana dalla tragica scomparsa del suo capitano Davide Astori, i Viola si impongono sul Benevento per 1-0. In una gara non facile in ...

Fiorentina - col Benevento primo match senza Astori in campo | La diretta : ?«Ci sono uomini che non muoiono mai... ci sono storie che verranno tramandate in eterno... buon viaggio Capitano». È il testo di uno striscione affisso nella curva Fiesole dello...

Fiorentina - la prima senza Astori : commozione e lacrime al Franchi : Come in questi sette giorni, e oggi più che mai, il mondo del calcio ricorda Astori. Tanto il dolore e le lacrime soprattutto al Franchi, dove la Fiorentina incontra il Benevento, per la prima volta ...

Fiorentina - video per Astori : "I migliori partono e ci lasciano senza istruzioni" : Tributo della società viola al capitano: una canzone di Jovanotti accompagna le immagini delle sue giocate e dei suoi sorrisi

Fiorentina - morto Davide Astori : trovato senza vita in albergo a Udine : FIRENZE - Tragedia nel mondo del calcio. Davide Astori, 31enne capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale, è stato trovato morto questa mattina in un albergo di Udine , 'Là di Moret', dove si trovava con la ...

SERIE A - SQUALIFICATI PROSSIMA GIORNATA/ Fiorentina senza Badelj e Milenkovic - fermati anche Felipe e... : SERIE A, SQUALIFICATI PROSSIMA GIORNATA: Fiorentina senza Badelj e Milenkovic. Il giudice sportivo ferma anche Goldaniga (Sassuolo), Felipe (Spal), De Maio (Bologna) e Perica (Udinese).(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 16:42:00 GMT)

Fiorentina-Juventus - Adani : 'Senza Matuidi bisogna cambiare' : TORINO - Adani, opinionista di Sky Sport , ha parlato alla fine di Fiorentina-Juventus analizzando un particolare che lo ha colpito: ' Matuidi è stato l'elemento che ha permesso ad Allegri di cambiare sistema. Con il francese la Juve ...

Fiorentina - ecco Falcinelli e Dabo. Corvino : "Dal prossimo mercato compreremo senza dover vendere" : Giornata di presentazione e di spiegazioni, per la Fiorentina: il d.g. Pantaleo Corvino ha chiarito la situazione societaria rassicurando i tifosi sul mercato estivo. "Io credo che ciò che è stato ...