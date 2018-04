La dura legge della Malesia contro le “notizie false”

CATTIVO CITTADINO di Gianni Barone / Questo Parma non solo non sa più segnare - ma manco tirare in porta… E' la dura legge del (fare) gol… : ... il problema, vero, grande, di Questo Parma, esplode in tutta la sua fragorosa realtà: la squadra non sa più segnare, e quel che è peggio, come dimostra l'impietosa cronaca della gara con la ...