La data di uscita di Spider-Man verrà annunciata nella giornata di oggi

Destiny 2 - data di uscita del secondo DLC svelata? Tutti gli indizi : Ci sono diverse speculazioni riguardo la pubblicazione del secondo DLC di Destiny 2, soprattutto attorno alla data di uscita. Oggi arriva un nuovo indizio che punta di nuovo verso il mese di maggio di quest'anno. Già le indiscrezioni dicevano che il titolo del prossimo DLC sarebbe stato "Destiny 2 – Expansion 2: The Fallen Warmind" dopo che è stato inserito come scheda prodotto nei listini Amazon e GameStop non molto tempo fa. Successivamente è ...

Trailer di Arrivano i Prof con Lino Guanciale : trama - cast e data d’uscita del film di Ivan Silvestrini (video) : Nelle ultime ore, 01 Distribution ha svelato il Trailer di ArrIvano i Prof, il nuovo film diretto da Ivan Silvestrini che vede nel cast anche Lino Guanciale. A dieci anni da Notte Prima degli Esami, il cinema torna sui banchi con questa commedia scolastica, le cui riprese si sono conclude lo scorso giugno. La storia è ambientata nel Liceo Manzoni di Milano, classificato come il peggiore d'Italia. Quando la percentuale di promossi scende al 12%, ...

Jurassic World Evolution : nuovo trailer e data di uscita : Come riportato da Videogamer, Frontier Developments in un annuncio ha fissato la data di lancio di Jurassic World Evolution per il prossimo 12 giugno in formato digitale per PC, PS4 e Xbox One al quale seguirà l'uscita in formato fisico dopo circa tre settimane, il 3 luglio. Una mossa che sicuramente mira a dare ulteriore risalto all'uscita nelle sale di Jurassic World: Il Regno Distrutto il 7 giugno in Italia e il 22 giugno negli Stati Uniti. ...

data di uscita annunciata per Dragon Quest XI su PS4 e Steam : Finalmente è stata svelata la Data di uscita ufficiale di Dragon Quest XI Echi di un'era perduta su PlayStation 4 e Steam: lo ha annunciato la stessa Square Enix, il gioco uscirà il 4 settembre 2018, subito dopo le vacanze di agosto. Dragon Quest XI Echi di un'era perduta è l'attesissimo undicesimo capitolo della serie creata da Yuji Horii insieme al character designer Akira Toriyama e il compositore Koichi Sugiyama. Il gioco fa parte di una ...

Ufficiale la data d’uscita del video di Laura Pausini in Nuevo con Simone e Simaria : La data d'uscita del video di Laura Pausini in Nuevo con Simone e Simaria è finalmente Ufficiale. Il singolo, che per il mercato spagnolo si chiamerà Novo, è disponibile in digitale dal 16 marzo ma presto assisteremo al videoclip Ufficiale che l'artista ha girato durante la sua permanenza in Brasile di qualche settimana fa. Il brano è uscito per il mercato brasiliano e rappresenta il primo estratto dal disco che ha rilasciato in tutto il ...

Uscita LEGO Gli Incredibili ufficiale - trailer e data di uscita : Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group, Disney e Pixar (dopo i rumor di alcuni giorni fa, che avevano anticipato quella che ora è una certezza) hanno annunciato ufficialmente LEGO Gli Incredibili, un nuovo videogioco ispirato al celebre film Pixar Gli Incredibili: un'operazione volta chiaramente a cavalcare l'uscita del sequel, Gli Incredibili 2, il prossimo 19 settembre. I giocatori saranno incoraggiati a ...

Huawei P20 Pro - il primo smartphone con tripla fotocamera : caratteristiche - prezzo e data d’uscita : Cosa poteva fare Huawei meglio del Mate 10 Pro? Negli ultimi anni, le due linee top dell’azienda cinese, quella dei telefoni “P” e quella con schermo extralarge dei Mate si sono rincorse a distanza: il Mate 10 Pro è quanto di meglio Huawei abbia prodotto (almeno fino a ieri): schermo FullView, processore ottimizzato per l’IA, una batteria di lunga durata, fotocamera Leica “intelligente” capace di riconoscere contesto e tirare fuori il meglio da ...

Xiaomi Mi Mix 2S - prezzo - caratteristiche e data di uscita : Nel giorno della presentazione del nuovo P20, Xiaomi prova a rubare la scena a Huawei e lancia il nuovo Mi Mix 2S, l’evoluzione del phablet a tutto schermo che, due anni fa, sorprese il mondo per il display con il 91,7% di concentrazione di pixel e il design innovativo senza cornici. Da allora gli smartphone a tutto schermo (e in 18:9) sono diventati uno standard di riferimento, ma Xiaomi vuole continuare a sorprendere, puntando ad innovare quel ...

MediEvil Remastered conterrà anche MediEvil II? Un rumor rivela anche la possibile data di uscita : L'arrivo di MediEvil su PS4 è stato annunciato ufficialmente nel corso dalla PlayStation Experience ma al di là di un breve teaser trailer abbiamo davvero poche informazioni a riguardo di un progetto che per parecchi fan di Sir Daniel Fortesque è incredibilmente interessante.Si tratterà di un vero e proprio remake come Shadow of the Colossus? Quando arriverà effettivamente sul mercato? Quali saranno i contenuti proposti? Domande che almeno in ...

Huawei P20 - in arrivo la versione Pro con fotocamera da 40MP. data di uscita - prezzo - caratteristiche e colori ufficiali : Huawei P20, la versione Pro con fotocamera a 40 megapixel / Data di uscita, prezzo, caratteristiche e colori ufficiali Huawei P20, in arrivo la versione Pro con fotocamera da 40MP. Data di uscita, ...

Red Dead Redemption 2 - trailer - data di uscita - mappa - personaggi e tutto quello che sappiamo : Red Dead Redemption 2, l'attesissimo prequel del precedente titolo di Rockstar ambientato nel Far West a cavallo tra XIX e XX secolo si appresta ad arrivare su Xbox One e PS4.Il gioco, come da tradizione Rockstar, promette già molto bene e i trailer pubblicati dallo sviluppatore negli ultimi mesi hanno saputo scatenare l'hype dei fan. In questo articolo abbiamo raccolto e continueremo a raccogliere tutto ciò che sappiamo sul gioco, in modo da ...

Masters of Anima : il titolo d'avventura di Passtech Games e Focus Home Interactive ha una data di uscita : L'anno scorso, Passtech Games e Focus Home Interactive hanno annunciato Masters of Anima. Descritto come un gioco di avventura dai suoi sviluppatori, il titolo presenta anche elementi di ARPG e RTS. Mentre non sono più giunte notizie sul gioco dal mese di gennaio, quando fu condiviso un primo gameplay trailer, ecco che oggi gli sviluppatori hanno rilasciato un "overview trailer" e hanno rivelato che Masters of Anima sarà lanciato il 10 ...

Annunciata la data d’uscita del nuovo album di Lorenzo Fragola dopo Battaglia Navale : La data di uscita del nuovo album di Lorenzo Fragola è stata Annunciata. dopo lo slittamento del primo singolo ufficiale, ora fissato per il 30 marzo, l'artista siciliano ha rivelato di essere pronto per il nuovo disco con la data del 27 aprile. A rivelarlo è stato proprio il giovane artista catanese in una diretta social, nella quale ha parlato di Battaglia Navale e di tutte le ultime novità in seno al suo ritorno. Come già annunciato, ...