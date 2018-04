La conquista della pole position repubblicana e la contesa per la premiership : Il risultato elettorale del 4 marzo scorso ha consegnato al Presidente Mattarella un'Italia divisa tra fedeltà politica e voti di protesta. Tutti i sogni degli italiani sembrano essersi arenati in un impasse politico che vede i principali leader impegnati in una contesa per la premiership. La via d'uscita appare irta, stretta ed avvolta nella nebbia in una notte senza luna. Insomma, le probabilità di una rapida formazione del governo sono ...

Juan Pablo Montoya sarà al via della 24 Ore di Le Mans 2018 : l’ex pilota di F1 sfida Fernando Alonso per la conquista della Tripla Corona : Non sarà solo Fernando Alonso a prendere parte alla gara di endurance più prestigiosa del mondo, la 24 ore di Le Mans (Francia). Quest’anno, infatti, un altro pilota che ha assaporato per più di qualche anno la F1 sarà al via e vorrà essere un protagonista. Ci riferiamo al colombiano Juan Pablo Montoya che farà il suo debutto al volante di una Ligier JS P217 nell’evento clou della super stagione 2018/2019 del FIA WEC. Il 42enne ...

Cast stellare per il Tour of the Alps : Froome - Aru - Pinot pronti alla conquista della corsa italiana : Uno spettacolo assicurato per gli appassionati, sulle strade dell'Euregio, davanti ai teleschermi di tutto il mondo e in diretta streaming su PC e dispositivi mobili. Un'offerta a 360 gradi possibile ...

Il Livorno batte il Siena e riconquista lo scettro della Serie C / Twitter : Gol-partita di Valiani nei primi minuti della ripresa. La 'cura Foschi' è cominciata nel modo giusto

Nautica - i numeri della ripresa : produzione +13% - fatturato +19%. Yacht alla conquista del mondo - in Italia boom fino a 10 mt : LA SPEZIA - La Nautica Italiana è in ripresa e i nostri cantieri continuano a recitare un ruolo da leader sulla scena internazionale; la crisi post-2008 è ormai alle spalle e il...

Siria - Erdogan : “L’esercito ha conquistato il centro della città di Afrin” : Siria, Erdogan: “L’esercito ha conquistato il centro della città di Afrin” Il presidente turco annuncia la cacciata dei curdi dalla loro enclave nel nord del Paese, da mesi teatro di sanguinosi combattimenti Continua a leggere L'articolo Siria, Erdogan: “L’esercito ha conquistato il centro della città di Afrin” proviene da NewsGo.

Siria - Erdogan : “L’esercito ha conquistato il centro della città di Afrin” : Siria, Erdogan: “L’esercito ha conquistato il centro della città di Afrin” Il presidente turco annuncia la cacciata dei curdi dalla loro enclave nel nord del Paese, da mesi teatro di sanguinosi combattimenti Continua a leggere L'articolo Siria, Erdogan: “L’esercito ha conquistato il centro della città di Afrin” proviene da NewsGo.

Siria - oltre 1500 combattenti curdi uccisi ad Afrin. Erdogan : conquistato il centro della città : In Siria sono oltre 150mila i civili in fuga da Afrin, distretto curdo nel nordovest del Paese al centro di un'offensiva delle forze armate di Ankara e dei ribelli Siriani alleati. La situazione umanitaria, denunciano alcuni attivisti, è drammatica

I Ministri alla conquista della classifica Top of the Music Fimi : FIDATEVI” (Woodworm/Artist First), il nuovo album di inediti dei Ministri entra al sesto posto delle classifica dei dischi e al terzo posto di quella dei vinili più venduti della settimana TOP OF THE Music Fimi/GFK ITALIA (diffusa oggi da GfK Italia). Il disco è stato anticipato dal nuovo singolo “TRA LE VITE DEGLI ALTRI”, il cui video è visibile al link http://www.youtube.com/watch?v=WMNbUwfLLm8. Il brano è disponibile anche in tutti gli stores ...

Cina - Pato è pazzo della bella Dirileba : i tifosi del Tianjin lo aiutano a conquistarla : Pato alla conquista di Dilireba. È stato piuttosto positivo l'impatto dell'ex attaccante del Milan, da poco più di un anno al Tianjin Quanjian, con il campionato cinese, non solo per i gol, 21, ...

Leonardo De Andreis - Sanremo Young/ Sarà lui il vincitore della prima finale? Il timbro black conquista tutti : Leonardo De Andreis, Sanremo Young: chi è il finalista che ha conquistato tutti con il suo talento e la simpatia. Timbrica black e sensibilità le sue carte vincenti.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 10:31:00 GMT)

L'antipasto della catastrofe del centrosinistra. Ecco come il centrodestra può conquistare il Trentino : ... il degrado crescente, la poca sensibilità verso la sicurezza dei cittadini, l'accentramento di ospedali e punti nascite, hanno creato negli elettori una sorta di repulsione verso la classe politica ...

Impresa della Fasport Itala - 3-2 - al Nike Giardini - il Limina riconquista la vetta con un super Carpillo. Avanza il ciclone Antillese. ... : Nella ripresa non succede nulla, per la cronaca un calcio di rigore sbagliato da Crementi …..arriva il triplice fischio finale con l'Antillese che vola sempre più su. Per il resto il cartellone della ...

I frammenti degli affreschi della Schola Armaturarum di Pompei conquistano il web : Pompei. L'apertura social del professor Osanna nei laboratori chiusi al pubblico fa impazzire il web. Il direttore generale del Parco Archeologico, Massimo Osanna, continua a meravigliare il mondo con le foto scattate in ambienti vietati ai turisti. Le foto pubblicate su Instagram dei frammenti degli apparati decorativi e pavimentali della Schola Armaturarum, in fase di restauro, sono ...