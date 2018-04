Killer in fuga uccide un' altra persona

Brescia : Killer in fuga - ha ucciso due persone : E' caccia all'uomo nel Bresciano. In mattinata è entrato in un capannone ed ha sparato uccidendo un imprenditore di 78 anni Elio Pellizzari. Ferita un'altra persona. Poi è fuggito ed ha fatto un'altra ...

Spara nel Bresciano e uccide due persone - Killer è in fuga | : L'omicida, un pregiudicato, è entrato in un capannone a Flero e prima di aprire il fuoco contro un imprenditore avrebbe gridato: "Mi hai rovinato". Poi avrebbe ucciso un altro uomo a Carpeneda di ...

Due omicidi nel Bresciano - Killer in fuga Ricerche estese anche a Bergamo : Il killer in fuga nel Bresciano - dopo aver ucciso un imprenditore, il 78enne Elio Pellizzari - ha ucciso un'altra persona, secondo quanto si è appreso un altro imprenditore, a Carpeneda di Vobarno.

Due imprenditori uccisi nel Bresciano Caccia al Killer in fuga Diretta video|Foto : Secondo una prima ricostruzione un uomo è entrato nel capannone della Sga e avrebbe gridato: «Mi hai rovinato». Poi gli spari e la fuga. A Vobarno il secondo delitto

Spara nel Bresciano e uccide due persone - Killer è in fuga : Spara nel Bresciano e uccide due persone, killer è in fuga L’omicida, un pregiudicato, è entrato in un capannone a Flero e prima di aprire il fuoco contro un imprenditore avrebbe gridato: “Mi hai rovinato”. Poi avrebbe ucciso un altro uomo a Carpeneda di Vobarno Parole chiave: ...

Due imprenditori uccisi nel Bresciano dallo stesso Killer ancora in fuga|Foto : Secondo una prima ricostruzione un uomo è entrato nel capannone della Sga e avrebbe gridato: «Mi hai rovinato». Poi gli spari e la fuga. A Vobarno il secondo delitto ferito

Entra nel capannone e uccide un uomo : «Mi hai rovinato» Il Killer è ancora in fuga : Secondo una prima ricostruzione un uomo è Entrato nel capannone della Sga e avrebbe gridato: «Mi hai rovinato». Poi gli spari e la fuga: un morto e un ferito

Entra in un capannone e spara : ucciso un imprenditore - un altro è ferito. Il Killer in fuga : ANSA, - BRESCIA, 4 APR - Il killer è arrivato in auto, è sceso, è Entrato Entrato nel capannone e ha sparato uccidendo un lavoratore e ferendone un altro. E' questa la prima ricostruzione di quanto ...

Brescia : spari in un'azienda a Fleno - un morto e un ferito - Killer in fuga : Milano, 4 apr. (AdnKronos) - spari all'interno della Sga di Fleno, in provincia di Brescia, azienda che si occupa di commercio di veicoli industriali. Secondo una prima ricostruzione, un uomo armato ha varcato l'ingresso di un capannone, ha urlato "Mi hai rovinato" e ha sparato più colpi. Il bilanci

Brescia - entra in capannone e spara : un morto - il Killer in fuga : Il cadavere di un uomo, che secondo le prime indagini è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, è stato trovato all'interno di un capannone a Flero, in provincia di Brescia. Sul posto i carabinieri a ...

Brescia - entra in capannone e spara : un morto - il Killer in fuga : Brescia, entra in capannone e spara: un morto, il killer in fuga Dalle immagini delle telecamere i carabinieri stanno cercando di ricostruire l’accaduto e di risalire al numero di targa dell’auto dell”omicida Continua a leggere