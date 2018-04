Killer in fuga si è suicidato : ANSA, - BRESCIA, 4 APR - Cosimo Balsamo, il Killer che questa mattina ha ucciso due imprenditori nel bresciano, si è suicidato in un parcheggio ad Azzano Mella, a bordo di un pick-up sottratto a una ...

Brescia - Killer uccide due imprenditori : poi la fuga e il suicidio : Era armato con un fucile a pompa, diversi proiettili e tre o quattro pistole Cosimo Balsamo che nel Bresciano ha ucciso due persone e ferito una terza prima di fuggire innescando una gigantesca...

Killer in fuga - vittima suo coimputato : 15.32 E' ancora caccia al Killer che nel Bresciano ha freddato due imprenditori. Intanto si apprende che la seconda vittima di Cosimo Balsamo, James Nolli, era stato coimputato di Balsamo nel processo per la banda dei Tir per il quale il Killer era stato condannato. Anche una terza persona, rimasta ferita nel capannone di Flero, era stata coinvolta nel processo. Il prossimo obiettivo "potrebbe essere il tribunale di Brescia", comunicano ...

Brescia - Killer in fuga faceva parte della banda dei Tir : Cosimo Balsamo, il killer in fuga su una Bmw nera, che ha ucciso due persone nel Bresciano, nel 2009 era stato condannato per associazione a delinquere finalizzata al furto e riciclaggio perché faceva ...

Paura nel Bresciano - 2 imprenditori uccisi È caccia al Killer in fuga|Le foto|Mappa : Secondo una prima ricostruzione un uomo è entrato nel capannone della Sga e avrebbe gridato: «Mi hai rovinato». Poi gli spari e la fuga. A Vobarno il secondo delitto

Due imprenditori uccisi nel Bresciano Caccia al Killer in fuga Diretta video|Foto : Secondo una prima ricostruzione un uomo è entrato nel capannone della Sga e avrebbe gridato: «Mi hai rovinato». Poi gli spari e la fuga. A Vobarno il secondo delitto

