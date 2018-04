Kia K900 | l’auto Pantone che cambia colore a seconda dell’umore

gqitalia

: Presentata in anteprima al #NYAS18, la #Kia strovolge la #K900 con uno stile da ammiraglia californiana e una mecca… - lautomobile_ACI : Presentata in anteprima al #NYAS18, la #Kia strovolge la #K900 con uno stile da ammiraglia californiana e una mecca… - zazoomblog : Kia - La K900 la Sedona e le altre novità americane - #Sedona #altre #novità #americane - thexeon : Kia - La K900, la Sedona e le altre novità americane -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Il rapporto tra luce, benessere e reattività del nostro organismo è ormai ampiamente riconosciuto. Lo sa bene anche, che per la prima volta ha deciso di mettere la propria competenza assoluta nel mondo dei colori al servizio del settore dell’auto: la Kia, berlina di lusso del marchio coreano, potrà infatti essere dotata di uno speciale sistema di illuminazione interna, che consente al guidatore dire le sfumature delle luci dell’abitacolo per meglio sposarsi con il proprio umore. O con il paesaggio circostante, come si preferisce. Sette, in totale, i colori tra cui è possibile districarsi durante il viaggio: dal “dreamy purple”, un viola sognante, al “blue flight”, per sentirsi in volo nell’azzurro, passando per “aurora violet”, “orange delight”, “golden insight”, “peaceful forest” e “refreshing sea”. Tutte tonalità ispirate alla natura, dunque, che ...