Juventus-Real Madrid | Cristiano Ronaldo | “non ho mai visto una cosa del genere”

Real Madrid - Cristiano Ronaldo : 'Standing ovation? Grazie ai tifosi della Juventus' : ' Credo sia stata una partita fantastica, abbiamo fatto tre reti contro una squadra che gioca bene - ha detto il portoghese a Premium Sport -. Sono felice di aver aiutato la squadra, è stata una ...

Juventus-Real Madrid - le novità di Mediaset per seguire l'evento del 3 aprile Video : La #Juventus, dopo la vittoria per 3-1 contro il Milan [Video], maturata nella scorsa giornata di campionato, è pronta per affrontare l'andata dei quarti di finale di #Champions League contro il #Real Madrid. La grande sfida è in programma martedì 3 aprile all'Allianz Stadium, la casa dei bianconeri. Per gli uomini di Allegri sara' importante partire col piede giusto per cercare di portare a casa la vittoria in questa prima sfida. Il Real ...

Juventus-Real Madrid - il delirio di Allegri : “abbiamo fatto una buona partita - a Madrid per giocarcela” : Juventus-Real Madrid, brutta sconfitta da parte dei bianconeri che possono considerarsi fuori dalla Champions League dopo lo 0-3 dell’andata. Ecco le dichiarazioni di Allegri a Premium Sport: “Quando giochi contro queste squadre devi anche essere fortunato per limitarli. Eravamo fermi sul primo gol, ma per un’ora abbiamo fatto una buona partita. Stasera ci è capitato di tutti contro: Dybala sfiora il gol su punizione e poi loro ...

Juventus-Real Madrid 0-3 - gol d'antologia di Cristiano Ronaldo Video : Serata negativa per la #Juventus, che fra le mura amiche crolla nell'andata dei quarti di finale [Video] di Champions league. Tre gol, pesanti come macigni per Buffon e compagni, consentono al #Real Madrid di pensare gia' alla semifinale. Primo tempo dominato dai bianconeri, che pagano a caro prezzo uno svarione difensivo: da distanza ravvicinata, anticipando pure un compagno di squadra, #Cristiano Ronaldo non perdona: 0-1. Vani i tentativi dei ...

Il Real infligge una dura lezione alla Juventus : 0-3 e bianconeri virtualmente eliminati : Evidentemente la Juventus non ha feeling con la Champions League , lo dice la storia, lo dicono i numeri. I bianconeri sono stati sconfitti pesantemente in casa dal Real Madrid del grande ex Zinedine ...

Champions League Juventus-Real Madrid 0-3 - il tabellino : TORINO - Il Real Madrid supera la Juventus con il punteggio di 0-3 nella partita valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Protagonista Cristiano Ronaldo , autore di due gol. ...

Champions League - Juventus-Real Madrid 0-3 : marziano Ronaldo - Zidane con un piede in semifinale : TORINO - Ci sono notti in cui ti devi arrendere all'evidenza. Avversari contro i quali - per tradizione e valori in campo - alzi le mani e dici 'ok, di più non si può fare' . Qualche piccolo rimpianto,...

