Juve | Allegri | nulla da rimproverare

Allegri difende la sua Juve e respinge le accuse : "Rialziamoci in fretta". E no ai processi sommari : Dopo il pesante ko contro il Real, il tecnico bianconero prova ad allontanare le critiche difendendo la squadra e... se stesso

Juve - Allegri : "Real micidiale ma il terzo gol era da evitare" : Il tecnico bianconero dopo il 3-0 subito dal Real in Champions: "Certi giocatori puoi solo sperare di trovarli in serata negativa. Ora pensiamo al campionato"

Juventus-Real Madrid - il delirio di Allegri : “abbiamo fatto una buona partita - a Madrid per giocarcela” : Juventus-Real Madrid, brutta sconfitta da parte dei bianconeri che possono considerarsi fuori dalla Champions League dopo lo 0-3 dell’andata. Ecco le dichiarazioni di Allegri a Premium Sport: “Quando giochi contro queste squadre devi anche essere fortunato per limitarli. Eravamo fermi sul primo gol, ma per un’ora abbiamo fatto una buona partita. Stasera ci è capitato di tutti contro: Dybala sfiora il gol su punizione e poi loro ...

Allegri : 'Real Madrid devastante - Juve anche sfortunata' : 'Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, davanti avevamo il più forte centravanti al mondo, questa sera ha segnato per la decima partita consecutiva in Champions - ha sottolineato il tecnico - ...

Juventus - Allegri : "Il 3-0 è difficile da digerire - noi migliorati da Cardiff..." : Ci siamo trovati di fronte una squadra straordinaria con probabilmente il miglior giocatore al mondo. Adesso alziamo la testa, pensiamo al futuro e al campionato". Juve-Real, Cristiano Ronaldo, ...

Tutto tranne che… Allegri - il tecnico della Juve non ne azzecca una : ma il ciclo era già finito a Cardiff… : Juventus-Real Madrid, si è conclusa la gara di andata dei quarti di Champions League, dominio da parte dei Blancos che ipotecano la qualificazione in semifinale. Il risultato di 0-3 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, doppietta del fenomeno Cristiano Ronaldo, chiude definitivamente i conti Marcelo. Si tratta del fallimento di Massimiliano Allegri, scelte senza senso da parte del tecnico. A partire dal modulo, il 4-2-3-1 ...

Juventus-Real Madrid - le formazioni ufficiali : Allegri sorprende : Juventus-Real Madrid, le formazioni ufficiali – Si gioca l’andata dei quarti di finale di Champions League, una partita fondamentale per la squadra bianconera che proverà ad indirizzare la qualificazione già dalla gara di oggi. Di fronte un ostacolo durissimo, i campioni in carica che però in Liga hanno dimostrato alcuni limiti, la Juventus deve crederci perchè ha tutte le chance per superare il turno. Nel frattempo l’allenatore bianconero ...

Juventus - Matuidi fuori : Allegri con Alex Sandro e il 4-4-2 : Max Allegri ridisegna la Juve in vista della sfida "real" al Real Madrid. Le ultime da Torino vogliono il tecnico bianconero ormai certo di puntare su Alex Sandro in alto in fascia sinistra al posto ...

Juventus-Real Madrid/ Allegri gioca a scacchi : Cuadrado - Mandzukic e Sturaro - 3 cambi per decidere la partita : Juventus-Real Madrid: la partita tattica dei bianconeri contro i galacticos. Gli uomini di Zidane, presi singolarmente, sono più forti: ma non per questo è detto che vinceranno.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 12:58:00 GMT)

Juventus-Real Madrid - la formazione scelta da Allegri : spazio al 4-3-3 [FOTO] : 1/15 ...