Jay-Z | la madre ha rivelato di essere lesbica | “Ho pianto perché ora è libera”

news.mtv

: RT @LezPopMag: I figli so' pezzi e core anche quando sei lesbica e tuo figlio è il rapper più potente al mondo. Prendete i fazzoletti e leg… - Fragatton1 : RT @LezPopMag: I figli so' pezzi e core anche quando sei lesbica e tuo figlio è il rapper più potente al mondo. Prendete i fazzoletti e leg… - Valenti88154331 : RT @LezPopMag: I figli so' pezzi e core anche quando sei lesbica e tuo figlio è il rapper più potente al mondo. Prendete i fazzoletti e leg… - _Lotus_3 : RT @LezPopMag: I figli so' pezzi e core anche quando sei lesbica e tuo figlio è il rapper più potente al mondo. Prendete i fazzoletti e leg… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Jay-Z ha raccontato uno dei momenti più forti e più ispiranti successi nella sua vita: quando laha fatto coming out. In una clip dell’intervista realizzata da David Letterman, il rapper ha spiegato che è successo otto mesi fa e che le parole di Gloria Carter lo hanno spinto a scriverci su immediatamente una canzone. Embed from Getty Images “Immagina di aver vissuto la tua vita per qualcun altro – dice Jay-Z nella preview dell’intervista – pensando che lo fai per proteggere i tuoi figli. Miaha vissuto come qualcuno che non era, per tutto questo tempo“. “Quando si è seduta di fronte a me e mi ha detto ‘sento di amare qualcuna’, ho. Hoero così felice per lei che ora è libera“. Il marito di Beyoncé ha aggiunto di conoscere il segreto della mamma da molto prima, ma che sentirlo dire da lei è ...