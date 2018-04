J-ax | Ormai perdere un cellulare è come perdere un figlio Siamo psicotici | non ci

huffingtonpost

: Comunicazione di servizio: qualunque mio tweet di oggi NON sarà un pesce d'aprile. In tempi di fake news, secondo m… - disinformatico : Comunicazione di servizio: qualunque mio tweet di oggi NON sarà un pesce d'aprile. In tempi di fake news, secondo m… - LauraCarrese : @CesareSacchetti Il PD ha ormai già iniziato a perdere pezzi, mi chiedo chi tradirà nel centrodestra, sarebbe ora s… - 831018_ : #TaehyungArmyLovesYou non voglio nemmeno perdere tempo per queste cose perché ormai certa gente non ha la minima id… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Ansia, paranoie, psicosi. Acquistando un, secondo J-ax riceviamo in omaggio un intero pacchetto di apprensioni in grado di compromettere la nostra quotidianità. Le elenca in un filmato apparso sul suo profilo Instagram nel quale tenta di impartire un insegnamento ai suoi follower, apprezzato con migliaia di like: staccatevi dai vostri smartphone. "Quando arriva il 2% di batteria raggiungo dei livelli di sudorazione che a Bruce Willis in Die Hard gli faccio dei coppini sulla pelata", scherza, ricordando una delle principali "tragedie" che possono compromettere il rapporto tra le persone e i loro cellulari. E ancora: "il telefono èun, solo che è unche sa a memoria tutti i nomi e i numeri di telefono di chiunque ti conosca, i tuoi dati bancari e un sacco di altre cose che sarebbe meglio rimanessero un segreto fra te e ...