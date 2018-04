Ivrea | all’evento dell’associazione Casaleggio anche l’ex ministro Pd Bray e il

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Non solo volti storicamente vicini al Movimento 5 stelle, mal’esponente Pd ed exalla Cultura Massimoe il magistrato antimafia Nino Di Matteo. La seconda edizione di “Sum#02-Capire il futuro“, la manifestazione organizzata dall’associazione Gianrobertosabato 7 aprile, sarà l’occasione per i 5 stelle per parlare di futuro, mentre a Roma le trattative per la formazione del governo stentano a decollare. Nella lista del programma, inviato ai partecipanti in queste ore, compaiono docenti, giornalisti e figure del mondo dello spettacolo. Mail rappresentante del Partito democratico e il sostituto procuratore nazionale Antimafia, che parleranno rispettivamente di cultura in Italia e riforma della giustizia. SpuntaRoberto Cingolani, fisico e direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, ...