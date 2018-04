Italia | stabili le richieste di credito delle imprese

Gentiloni : in Ue non vedo allarme Italia per stabilità mercati : Bruxelles, 23 mar. , askanews, In Ue 'non vedo un allarme Italia per la stabilità sui mercati, lo spread e queste cose qui; vedo una consapevolezza del fatto che la convergenza nell'Eurozona', dove la ...

Google Home e Home Mini acquistabili in Italia : il prezzo : A partire dal 27 marzo 2018 sarà disponibile ufficialmente alla vendita in Italia il Google Home e Home Mini: ecco i prezzi ufficiali degli accessori con Google Assistant per la tua casa.Dopo i passati rumors che Google Home si stesse aggiornando per ricevere il supporto alla lingua Italiana, oggi abbiamo la conferma che i due accessori dell’azienda americana per la casa saranno commercializzati in Italia a partire dal 27 marzo ...

Italia - nel terzo trimestre compravendite stabili nel settore abitativo : Nel terzo trimestre 2017 rimane stabile il mercato immobiliare Italiano. Le convenzioni notarili di compravendita o relative ad atti traslativi a titolo oneroso immobiliari , 172.272, rimangono ...

Salvini ascolta le sirene dei 5 Stelle. Tajani : 'Forza Italia decisiva per stabilità del Paese' : Il leader pentastellato apre a Luigi Di Maio sulla necessità di far ripartire il Parlamento al più presto. Poi, qauanto ad un'ipotetica alleanza di governo, afferma: 'Nulla è irrealizzabile' -

Rielezione di Putin - Puigdemont vuole seguire il 'modello svizzero' - L'instabilità dell'Italia restituisce alla Spagna il ruolo di ... : ... secondo il team di giornalisti del 'Guardian' Dan Sabbagh, Heather Stewart e Jessica Elgot, Momentum e' ormai diventata una forza politica sempre piu' potente ed indipendente e sta trasformando ...

Fitch : conferma rating Italiano - ma stabilità e riforme a rischio : confermato il rating BBB con outlook stabile prevedendo un debito pubblico al 128% del pil nel 2019. 'Ci attendiamo solo una riduzione graduale dell'estramamente elevato debito pubblico' - "Il ...

Gentiloni : 'Instabilità? Fiducia in Italia' : "Bisogna avere Fiducia nel Paese". Così il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano un commento sui timori per l'instabilità dell'Italia. Gentiloni sta ...

Draghi a Italia : 'Occhio a instabilità - euro irreversibile' : "Parlando in termini generali, il bilancio pubblico è di massima importanza nei paesi ad alto debito": lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi , dando una risposta generale a una domanda ...

Ristabilire la leva militare in Italia sarebbe una pessima idea : ... che finisce per diventare un cerchio fine a se stesso, un insieme chiuso di esperienze che rischiano di non comunicare con il mondo reale. La linea di pensiero che propende per il servizio civile è ...

Draghi boccia i dazi di Trump e ammonisce sull’instabilità Italiana : “Minaccia per la fiducia” : Finora la reazione dei mercati è stata composta, in fondo l’instabilità politica in Europa è diventata quasi la normalità. Ma attenzione a sfidare la sorte. In attesa di decisioni ben più rilevanti su quando porre termine al piano di acquisti, la consueta conferenza stampa mensile di Mario Draghi è un compendio di messaggi politici espliciti e non....

Draghi all'Italia : 'La stabilità dei conti è cruciale' : ... in riferimento ala congiuntura economica il numero uno della Bce ha detto che "le ultime informazione confermano un forte e ampio slancio dell'economia dell'area euro, che ora si prevede possa ...

'Non è a rischio la stabilità dell'Italia - i Cinque stelle non hanno nulla a che fare con la Lega' - di U. De Giovannangeli - : La tempistica, in politica, se non è tutto, di certo è moltissimo. Ma non è solo capacità comunicativa. Se fosse solo questo, i 5 stelle avrebbero avuto vita breve. Loro sostengono non solo di non ...

