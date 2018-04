Italia | QE | a marzo acquistati titoli per 3 | 4 miliardi di euro

Classifica dei media Italiani più attivi sui social e dei post con più interazioni a marzo - : Inoltre nei Top post adesso è possibile vedere la Classifica anche per video e live streaming, immagini e messaggi. <iframe src='https://app.storyclash.com/embed/2018/3/it' width='100%' height='4200

Italia A marzo diminuisce il fabbisogno dei conti pubblici : Lo rende noto il ministero dell'Economia e delle Finanze , Mef, . Considerando i primi tre mesi del 2018 il saldo del settore statale si attesta su un fabbisogno di 26.752 milioni, in riduzione di ...

Tanta Pioggia a Marzo 2018 in Italia : Marzo è stato piuttosto ricco di acqua con le 12 perturbazioni che hanno raggiunto l’Italia. Secondo le elaborazioni effettuate dalla NOAA, l’agenzia federale statunitense, sul territorio Italiano sono caduti tra i 50 ed i 200 millimetri di Pioggia. Per molte regioni d’Italia si tratta del doppio della normale Pioggia che dovrebbe cadere nel periodo. Le […]

Mercato auto - a marzo in Italia vendite in calo del 5 - 75%. Scendono del 1 - 55% nel primo trimestre 2018 : TORINO - A marzo in Italia sono state vendute 213.731 auto, il 5,75% in meno dello stesso mese del 2017. Nel trimestre le immatricolazioni sono state 574.130, in calo dell'1,55% rispetto...

Auto - mercato Italia -5 - 75% a marzo : 21.23 Brusca frenata delle immatricolazioni Auto a marzo. Lo riferisce la Motorizzazione che il mese scorso ha registraun calo del 5,75% rispetto a marzo 2017 A febbraio 2018 sono state invece immatricolate 182.102 Autovetture, con una variazione di -1,22% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. A marzo le immatricolazioni avevano fatto registrare un andamento sostenuto e pari a +18,16%. Per il gruppo Fca a marzo vendite giù del ...

A marzo il mercato automobilistico Italiano tira il freno a mano : Teleborsa, - marzo deludente per il settore automotive . Secondo quanto annunciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state immatricolate in Italia 213.731 autovetture con un calo ...

Moto - mercato Italia rallenta a marzo : ANSA, - TORINO, 3 APR - Il maltempo rallenta la vendita delle due ruote in Italia. A marzo, dopo un primo bimestre positivo, le immatricolazioni di scooter e Moto sono state 19.686, in calo del 14,4% ...

Il manifatturiero dell'eurozona e dell'Italia in frenata a marzo : Roma, 3 apr. , askanews, Si conferma il rallentamento del settore manifatturiero nell'area euro, con l'indice dei responsabili degli approvvigionamenti sceso a 56,6 punti a marzo dai 58,6 del mese ...

Rio 2 - Missione Amazzonia su Italia 1/ Una nomination al Kids' Choice Awards nel 2015 (31 marzo 2018) : Rio 2 - Missione Amazzonia, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 31 marzo 2018. Nel cast i doppiatori: Fabio De Luigi e Mario Biondi, alla regia Carlos Saldanha. (Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 20:28:00 GMT)

Sabato Italiano/ Anticipazioni e ospiti puntata 31 marzo : omaggio a Fabrizio Frizzi? : Confermata la messa in onda di Sabato italiano con Eleonora Daniele pronta a tenere le redini della prima diretta dopo la morte di Fabrizio Frizzi, chi sarà ospite della puntata?(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 14:42:00 GMT)

Lo speciale di Harry Styles a Manchester su Vh1 il 31 marzo e l'1 aprile - in attesa dei concerti in Italia : Il singolo Sign Of The Times ha anticipato l'album che ha dato il via clamoroso alla carriera solista di Harry Styles, risultando tra i più venduti al mondo nel 2017. Inoltre, Harry canterà anche ...

Lo speciale di Harry Styles a Manchester su Vh1 il 31 marzo e l’1 aprile - in attesa dei concerti in Italia : Il concerto di Harry Styles a Manchester in onda su Vh1: in attesa degli imperdibili eventi in Italia, Harry Styles sarà protagonista in tv questo weekend. Nel weekend di Pasqua, Vh1 fa un regalo a tutti i fan di Harry Styles, che sarà in Italia il 2 e il 4 aprile per il Live On Tour 2018. Sabato 31 marzo e domenica 1 aprile andrà in onda su Vh1 (canale 67 del digitale terrestre) il concerto di Harry Styles a Manchester, registrato lo scorso ...