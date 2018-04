: Istat:peso banche su deficit per 6,3mld - NotizieIN : Istat:peso banche su deficit per 6,3mld - CybFeed : #News #Istat:peso banche su deficit per 6,3mld - AlvisiConci : RT @francescagraz1: #Istat rivede al rialzo dati 2017 deficit/Pil e debito/Pil e segnala il forte peso salvataggi bancari.A febbraio cala d… -

Nel 2017 il rapporto trae Pil è pari al 2,3%. Lo comunica l'rivedendo al rialzo la stima precedente dopo la contabilizzazione degli effetti della liquidazione di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca.Il debito/Pil sale al 131,8% (stima marzo 131,5%). Le operazioni sullein difficoltà, rileva l', impattano per circa 6,3 miliardi sull'indebitamento 2017. Per il salvataggio dellevenete si indica una cifra di 4,756 mld a cui vanno aggiunti 1,6 mld per le operazioni relative a Monte dei Paschi di Siena(Di mercoledì 4 aprile 2018)