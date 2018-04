Istat | disoccupazione febbraio cala a 10 | 9% | aumenta tra giovani | 32 | 8%

Lavoro - Istat : a febbraio disoccupazione in calo - scende al 10 - 9% : Roma, 4 apr. , askanews, Il tasso di disoccupazione a febbraio scende al 10,9% , -0,2 punti percentuali rispetto a gennaio, . E' la stima provvisoria dell' Istat . Dopo l'aumento del mese scorso, a ...

Lavoro - Istat : a febbraio sale disoccupazione giovani - al 32 - 8% : Roma, 4 apr. , askanews, Cresce la disoccupazione tra gli under 25. Secondo le stime provvisorie dell' Istat il tasso di disoccupazione giovani le sale al 32,8% , +0,3 punti, . Dal calcolo del tasso di ...

Lavoro - Istat : a febbraio sale disoccupazione giovani - al 32 - 8% : Roma, 4 apr. , askanews, - Cresce la disoccupazione tra gli under 25. Secondo le stime provvisorie dell' Istat il tasso di disoccupazione giovani le sale al 32,8% , +0,3 punti, .Dal calcolo del tasso di ...

Istat : disoccupazione 2017 a 11 - 2% - minimo da 4 anni. Ma al sud è il triplo del nord : Nella media del 2017 il tasso di disoccupazione si riduce in tutte le aree territoriali del Paese ma "i divari rimangono accentuati: nel Mezzogiorno (19,4%) quasi tre volte quello del nord (6,9%) e circa il doppio di quello del Centro (10,0%)"

Istat - disoccupazione sale : gennaio +11 - % : 10.54 La disoccupazione a gennaio risale all' 11,1% (+0,2 punti percentuali rispetto a dicembre).Così l'Istat,spiegando che il tasso non aumentava da luglio scorso La stima delle persone in cerca di occupazione torna a crescere (+2,3%, +64 mila) dopo cinque mesi consecutivi di calo. Ma torna a salire anche il numero degli occupati. Ai minimi la disoccupazione giovanile: "forte crescita"per under25,che su base mensile salgono di 61 mila unità ...