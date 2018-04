Isola dei famosi | il violento fuorionda che gela lo studio e Alessia Marcuzzi | ' Andate

“Put***”. Isola dei Famosi - il raptus choc tenuto nascosto. Non una ma due. Ancora caos sul naufrago che - più di tutti - sta alimentando retroscena e veri misteri. Ora viene tutto a galla : Siamo alle battute finali dell’Isola dei Famosi eppure le polemiche non sono Ancora terminate. L’ultimo, vergognoso, atto di una tristezza infinita (iniziato tutto da quelle accuse della Henger su Monte, che erano un mix tra il ridico e il banale), è degno del più alto livello di trash della storia della televisione italiana. A confronto, neanche le più belle “sparate” di Emilio Fede nei suoi epici fuori onda o le invettive di ...

L’Isola dei Famosi – Undicesima puntata del 3 aprile 2018 – Fuori Elena. Amaurys primo finalista. Alessia e Jonathan al televoto. : Undicesima puntata stasera de L’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi. Con lei in studio Mara Venier, Daniele Bossari e la voce Fuori campo della Gialappa’s band. Inviato in Honduras Stefano De Martino. Dopo la giornata ballerina in palinsesto dal lunedì al martedì, dalla prossima settimana e per le ultime 2 puntate il reality andrà […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Undicesima puntata del 3 aprile 2018 – Fuori Elena. ...

“Basta!”. Bianca Atzei piange e Mara Venier sbotta. La frecciatina della ”Zia nazionale” accende lo studio dell’Isola dei famosi. E mentre la naufraga si sfoga - Filippo Nardi - con tanto di ‘sorrisino’ beffardo - zittisce tutti così : L’undicesima puntata dell’Isola dei famosi si apre con il botto: tutti contro tutti. Franco Terlizzi ha lasciato l’Honduras per motivi di salute ma è in studio da Alessia Marcuzzi. E, subito, riprendono le infuocate liti che hanno caratterizzato l’ultima settimana. Si parte dalla lite Terlizzi e Bianca Atzei. Lui le chiede scusa per averle detto che è ”schifosa” ma le ribadisce che è ”falsa e ...

Ascolti tv ieri - Isola dei famosi vs Canale 20 e la Champions League | Auditel 3 aprile 2018 : Come sono andati, per ognuno di voi, questi giorni di festa? Spero benissimo. Io, mentre ripercorrete mentalmente quanto fatto questo weekend, vi riporto i dati Auditel relativi al prime-time di ieri dei principali canali del digitale terrestre. Chi avrà vinto tra Rai 1 con Questo nostro amore e Canale 5 con l’Isola dei famosi? Il lancio della partita di Champions League del nuovo Canale 20 di Mediaset avrà batto il botto in termini di ...

Isola dei Famosi : frasi choc contro Rosa ed Elena - il 'vaffa' di Nadia Rinaldi Video : Botta e risposta al vetriolo nella terzultima puntata dell'#Isola dei Famosi. Franco Terlizzi è rientrato in Italia dopo il malore accusato in Honduras e si è subito confrontato con gli ex compagni di avventura. In particolare con Jonathan Kashanian per alcune affermazioni fatte dopo la nomination e per un'incomprensione avuta con Amaurys Perez. Il pugliese ha ammesso di aver apostrofato in malo modo l'ex gieffino in seconda battuta ma ha ...

«Isola dei famosi 2018» : perché non sentiremo la mancanza di Franco Terlizzi : Franco Terlizzi, martedì sera, è volato in Italia. Un malore lo ha costretto a lasciare l’Isola dei famosi 2018. Quale, nemmeno Mara Venier è riuscita a suggerirglielo. Terlizzi, piombato in studio con la sigla di inizio, ha abbozzato frasi monche. Lo stress. I naufraghi. La mancanza di cibo. L’inappetenza. Tutto ha contribuito a schiacciare l’ex pugile. https://twitter.com/IsolaDeifamosi/status/981258711732838402 O così è parso dalla sua ...

Bianca Atzei - sorpresa del padre all'Isola dei Famosi/ Video : “Scusa per gli abbracci mancati” : Bianca Atzei, sorpresa del padre all'Isola dei Famosi: Video. “Scusa per gli abbracci mancati e le carezze non date”, ha scritto papà Renato nella lettera che ha preceduto l'incontro(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 06:28:00 GMT)