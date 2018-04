Isola dei Famosi - Elga Enardu contro Bianca Atzei : 'Sei una m***a' : La puntata di ieri dell’Isola dei Famosi ha riservato ancora una volta tanti colpi di scena e in particolare l’argomento centrale della puntata è stata la presunta falsità di Bianca Atzei. Molti concorrenti hanno accusato la naufraga di avere atteggiamenti diversi in base alla presenza delle telecamere: anche Franco Terlizzi, costretto a ritirarsi dal reality per questioni di salute, l’ha descritta come una persona ‘falsa e bugiarda’. ...

Gossip Isola dei famosi : Jonathan 'smaschera' la cattiveria dell'ex letterina? : Mancano esattamente due settimane alla fine dell'Isola dei famosi 13, e il gioco sembra essere finalmente entrato nel vivo: come raccontano tutti i siti di Gossip in queste ore, i concorrenti rimasti in gara oggi sono tutti contro tutti. Alessia Mancini, in particolare, sembra essere stata Isolata dal resto del gruppo e il suo ex amico Jonathan ha reso pubbliche delle confidenze non proprio carine che l'ex 'letterina' gli avrebbe fatto su alcuni ...

“È Nino”. Isola dei Famosi - lo scoop è pazzesco. Manca poco alla fine del reality ma quel che si viene a sapere sul naufrago Formicola è impensabile. Ecco cosa salta fuori (proprio ora) : Isola dei Famosi, siamo agli sgoccioli: il reality sta per volgere a conclusione. Siamo alle ultime battute poi finalmente si scoprirà chi sarà il vincitore di questa tredicesima edizione che è stata piena zeppa di polemiche, colpi di scena, discussioni, litigi pesanti, abbandoni prima del tempo. Da quando, nella seconda puntata del reality è scoppiato il caso del canna-gate – Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana ...

Isola dei famosi 2018 - Elga Enardu di Uomini e Donne contro Bianca Atzei : Bianca Atzei è nel mezzo delle polemiche. Dopo la scorsa puntata dell'Isola dei famosi anche l'ex di Uomini e Donne Elga Enardu ha attaccato la naufraga. Tra le due in passato sembrava che ci fosse un'amicizia. Più volte la Enardu ha tifato per la Atzei durante il Festival di Sanremo, ma questa volta prende una posizione diametralmente opposta. In delle stories di Instagram Elga commenta quanto sta accadendo in trasmissione inquadrando lo ...

L’Isola dei famosi : Nino Formicola favorito per la vittoria? : Nino Formicola vincerà L’Isola dei famosi? Lunedì 16 aprile sarà il giorno del gran finale. I riflettori sulla tredicesima edizione de L’Isola dei famosi si spegneranno e dopo 24 ore si accenderanno quelli della quindicesima edizione del Grande Fratello, in onda martedì 17 aprile in prima serata su Canale 5 con Barbara D’Urso. L’attenzione si sposterà in maniera immediata da un reality all’altro e l’interesse ...

Isola dei Famosi 2018 - Jonathan : “Alessia Mancini? Ha detto che Nadia Rinaldi è un’ex cicciona arrabbiata e che Simone è lo scemo del villaggio” : Amauryz Perez è stato eletto primo finalista, Francesca Cipriani è stata eliminata (ma poi “ripescata”), Elena Morali buttata definitivamente fuori dal gioco al televoto, Alessia Mancini e Jonathan Kashanian sono andati in nomination. Si potrebbe riassumere così, sbrigativamente, l’undicesima puntata de L’Isola dei Famosi 13, in onda ieri sera su Canale 5. A un passo dalla semifinale, però, finalmente qualcosa è successo: le ...

“Adesso basta - non è giusto!”. Isola dei Famosi - il dubbio su Nino Formicola. Ai telespettatori non è sfuggito il gesto nei confronti del comico e monta la polemica su quanto sta succedendo in Honduras : Dieci giorni alla fine del programma. E da una parte è meglio così. Sì perché da come si stanno mettendo le cose la produzione dell’Isola dei Famosi rischia di fare una figura peggiore della nazionale di Ventura, soffocata dagli scandali, dalla chiacchiere e dalle dicerie. Dal presunto spinello fumato da Francesco Monte in poi, Alessie e i naufraghi non hanno avuto tregua. Con Eva Henger nei panni di inquisitore e gli altri in quelli di ...

Chi vincerà l’Isola dei Famosi? Il pronostico di Mattino 5 : Isola dei Famosi, ecco chi vincerà secondo il pronostico di Mattino 5 Chi vincerà l’Isola dei Famosi? È questa la domanda che il pubblico si sta ponendo negli ultimi giorni. Infatti, sappiamo bene che manca davvero poco alla finale di questa nuova edizione. Quest’anno sono diverse le polemiche nate sia all’interno che all’esterno del programma. […] L'articolo Chi vincerà l’Isola dei Famosi? Il pronostico di ...

“Put***”. Isola dei Famosi - il raptus choc tenuto nascosto. Non una ma due. Ancora caos sul naufrago che - più di tutti - sta alimentando retroscena e veri misteri. Ora viene tutto a galla : Siamo alle battute finali dell’Isola dei Famosi eppure le polemiche non sono Ancora terminate. L’ultimo, vergognoso, atto di una tristezza infinita (iniziato tutto da quelle accuse della Henger su Monte, che erano un mix tra il ridico e il banale), è degno del più alto livello di trash della storia della televisione italiana. A confronto, neanche le più belle “sparate” di Emilio Fede nei suoi epici fuori onda o le invettive di ...

Isola dei famosi - il violento fuorionda che gela lo studio e Alessia Marcuzzi : 'Andate tutti a fare in cu**' : 'Ma andate affanculo tutti '. È clamoroso il fuorionda che su Twitter circola sull' Isola dei famosi . Protagonista dello sfogo, Nadia Rinaldi , che ha mandato a quel paese gli altri naufraghi, e non ...

L’Isola dei Famosi – Undicesima puntata del 3 aprile 2018 – Fuori Elena. Amaurys primo finalista. Alessia e Jonathan al televoto. : Undicesima puntata stasera de L’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi. Con lei in studio Mara Venier, Daniele Bossari e la voce Fuori campo della Gialappa’s band. Inviato in Honduras Stefano De Martino. Dopo la giornata ballerina in palinsesto dal lunedì al martedì, dalla prossima settimana e per le ultime 2 puntate il reality andrà […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Undicesima puntata del 3 aprile 2018 – Fuori Elena. ...