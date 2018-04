Isola dei Famosi 2018 | puntate | notizie e tutto quello che c' è da sapere

Isola dei Famosi - insulti a Elena e Rosa : "Non voglio avere niente a che fare con queste due pu..." : Franco Terlizzi è finito al centro di una dura discussione per una frase che avrebbe detto a Bianca Atzei mentre era ancora all 'Isola dei Famosi. Frase sentita anche da Jonathan Kashanian e che gli ...

ISOLA dei FAMOSI 2018, Diretta 3 aprile: il primo FINALISTA, nuovo eliminato tra Francesca, Nino e Jonathan. Franco Terlizzi si ritira del programma. Le polemiche di Simone Barbato.

L’Isola dei Famosi 2018 : primo finalista - eliminato e nominati della settimana : Il primo finalista de L’Isola dei Famosi 2018 è Amaurys Perez Scelto il primo finalista de L’Isola dei Famosi 2018. E’ Amaurys Perez. A deciderlo, nell’undicesima puntata del reality show di Canale5, sono stati i cinque concorrenti rimasti in gara, con un meccanismo particolare. Ai naufraghi è stata consegnata una busta a testa, all’interno della […] L'articolo L’Isola dei Famosi 2018: primo finalista, ...

Isola dei Famosi 2018 nomination del 3 aprile : Alessia e Jonathan : Isola dei Famosi 2018 nomination del 3 aprile – I concorrenti stanno affrontando le ultime battute del reality, in previsione dell’ultima puntata che decreterà il vincitore finale. Le nomination dell’Isola dei Famosi 2018 hanno fatto emergere nuove alleanze e rotture, soprattutto in seguito ai vari scontri avvenuti durante la diretta di martedì. In particolare ci sono state accuse da parte di Jonathan nei confronti di Alessia, ...

Francesca Cipriani eliminata dall’Isola dei Famosi 2018 - ma… : Francesca Cipriani eliminata dall’Isola dei Famosi 2018 – La concorrente maggiorata ha perso al televoto contro Nino Formicola e Jonathan Kashanian, subito dopo gli scontri fra il concorrente e Alessia Mancini. Francesca Cipriani ha però una seconda possibilità per rimanere all’Isola dei Famosi 2018, sfidando al televoto Rosa Perrotta e Elena Morali. Come già accaduto per altri Naufraghi, anche la showgirl ha manifestato dei ...

Jonathan Kashanian Vs Alessia Mancini - chi mente? (Isola dei Famosi 2018) : Jonathan Kashanian Vs Alessia Mancini all’Isola dei Famosi 2018. Dopo aver avuto un confronto in diretta con Franco Terlizzi, Jonathan Kashanian ha deciso di aprire i rubinetti anche contro Alessia Mancini. L’ex inviato ha voluto togliersi diversi sassolini dalle scarpe ed ha puntato il dito contro la concorrente, colpevole di un presunto gioco sporco alle spalle di tanti altri Naufraghi. Le sue parole vengono però stoppate dalla ...

All'Isola dei famosi 2018 Francesca Cipriani ha avuto finalmente modo di chiarire tutto con Amaurys Perez dopo uno scontro piuttosto acceso durante l'ultima diretta

L'Isola dei Famosi 2018 non sorride appieno ad Amaurys Perez, che dopo aver fatto pace con Francesca Cipriani ha avuto uno scontro acceso con Franco Terlizzi

Amaurys Pérez è il primo finalista dell’Isola dei Famosi 2018 : Amaurys Pérez è il primo finalista dell’Isola dei Famosi 2018. A deciderlo sono stati i compagni in gioco che, in una votazione lampo indetta da Alessia Marcuzzi, ha ricevuto il maggior numero di...

Isola dei Famosi 2018, Diretta 3 aprile: il primo finalista, nuovo eliminato tra Francesca, Nino e Jonathan. Franco Terlizzi si ritira del programma. Le polemiche di Simone Barbato.

SIMONE BARBATO è riuscito a sollevare critiche in occasione della sua uscita dall'Isola dei famosi 2018. Si attende una sua spiegazione sul gesto compiuto

Bianca Atzei attaccata da Filippo Nardi all’Isola dei Famosi : L’Isola: Bianca Atzei piange in diretta e viene attaccata da Nardi Bianca Atzei era stata isolata dal resto del gruppo durante la puntata di stasera dell’Isola dei Famosi quando improvvisamente è scoppiata a piangere senza un apparente motivo. Anche Filippo Nardi è voluto intervenire commentando con disprezzo le lacrime della cantate. Ma andiamo con ordine. Alessia Marcuzzi in studio ha pensato che le lacrime fossero dovute alla ...

Isola dei Famosi 2018, Diretta 3 aprile: il primo finalista, nuovo eliminato tra Francesca, Nino e Jonathan. Franco Terlizzi si ritira del programma. Le polemiche di Simone Barbato.

Scoppia la Lite in diretta all'Isola dei Famosi 2018 tra Jonathan Kashanian e Alessia Mancini. L'israeliano furioso: "Sei una donna fortunata, perché hai tutta questa rabbia?"