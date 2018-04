Isola dei Famosi 2018 | Mercedesz Henger | Filippo Nardi ha insultato la nostra

“Mi aveva ridotto così” - il mostro di Francesca Cipriani va a processo mentre lei è all’Isola dei Famosi. Rispuntano fuori le vecchie foto della violenza subita dalla soubrette. Ricordate chi era stato a ridurla così? Un ex famoso : Francesca Cipriani è impegnata nel reality show L’Isola dei Famosi. Durante la giornata di martedì, però, avrà sicuramente pensato a dove sarebbe dovuta essere: in tribunale, a Rovigo, per testimoniare nel corso del processo per stalking e lesioni istituito a carico dell’ex fidanzato Marco Pavanello, ex corteggiatore di Uomini e Donne. I carabinieri hanno provato a cercare Francesca per consegnarle la notifica prevista per la sua ...

Isola dei famosi - la Cipriani non va al processo per stalking contro l'ex fidanzato : è in Honduras : Doveva presentarsi in tribunale a Rovino Francesca Cipriani , coinvolta nel processo per stalking contro il suo ex fidanzato, il tronista Marco Pavanello . La Cipriani ovviamente in aula non è andata, ...

Isola dei Famosi - Bianca Atzei nomina Jonathan : il giovane reagisce male : Isola dei Famosi: perché Bianca Atzei ha nominato Jonathan? Lui si arrabbia La nomination di Bianca Atzei nei confronti di Jonathan ha stupito tutto il pubblico dell’Isola dei Famosi. E ha mandato su tutte le furie l’ex concorrente del Grande Fratello. Da circa un mese i due sono inseparabili, ma la cantante ha preferito non […] L'articolo Isola dei Famosi, Bianca Atzei nomina Jonathan: il giovane reagisce male proviene da ...

Franco Terlizzi lite in diretta/ La verità sull'addio all'Isola dei Famosi da Barbara D'Urso? : Franco Terlizzi ha abbandonato l'Isola dei Famosi 2018: confronto in studio con Elena Morali e Rosa Perrotta. Ecco cosa avrebbe detto alle due naufraghe.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 15:49:00 GMT)

Isola dei Famosi - i semifinalisti e tutti i naufraghi dal migliore al peggiore : Lunedì prossimo si terrà la semifinale dell’Isola dei Famosi e già si avanzano pronostici su possibili vittorie. Peccato che stavolta non sia impresa facile, dati i continui piccoli colpi di scena di questa edizione che verrà ricordata tra le più movimentate, tra casi eclatanti come il canna-gate e le liti che, di puntata in puntata, hanno svelato le vere personalità dei naufraghi. A tal proposito è arrivato il momento di fare il punto ...

Isola dei famosi - Nino Formicola rivede la fidanzata dopo 71 giorni : fino a dove si spinge : Ormai non ti sposi senza prima aver partecipato a un reality show. dopo la proposta di Daniele Bossari a Filippa Lagerback al Grande Fratello , ecco il turno di Nino Formicola , il Gaspare che faceva ...

Bellaria - torna l'Isola dei curiosi : mercatino - giochi per bimbi e in mostra i mezzi delle forze dell'ordine : ... in piazzetta Le Vele a partire dalle ore 15.00 l'isola dei Platani si trasformerà ne 'l'isola Vintage': dj set, stage di ballo gratuiti, animazione e spettacoli a cura di Happy Rock Company. Non ...

POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso commenterà l'eliminazione di Elena Morali dall'Isola dei famosi? : Oggi, mercoledì 4 aprile, alle 17.10 su Canale 5 si rinnova l’appuntamento con Barbara D’Urso nel salotto di POMERIGGIO 5. Spazio all'Isola dei famosi 2018.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 14:30:00 GMT)

Isola dei Famosi - Elga Enardu contro Bianca Atzei : 'Sei una m***a' Video : La puntata di ieri dell’#Isola dei Famosi ha riservato ancora una volta tanti colpi di scena e in particolare l’argomento centrale della puntata è stata la presunta falsita' di #Bianca Atzei. Molti concorrenti hanno accusato la naufraga di avere atteggiamenti diversi in base alla presenza delle telecamere: anche Franco Terlizzi, costretto a ritirarsi dal reality per questioni di salute, l’ha descritta come una persona ‘falsa e bugiarda’. ...

Gossip Isola dei famosi : Jonathan 'smaschera' la cattiveria dell'ex letterina? : Mancano esattamente due settimane alla fine dell'Isola dei famosi 13, e il gioco sembra essere finalmente entrato nel vivo: come raccontano tutti i siti di Gossip in queste ore, i concorrenti rimasti in gara oggi sono tutti contro tutti. Alessia Mancini, in particolare, sembra essere stata Isolata dal resto del gruppo e il suo ex amico Jonathan ha reso pubbliche delle confidenze non proprio carine che l'ex 'letterina' gli avrebbe fatto su alcuni ...