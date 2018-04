Isola dei Famosi 2018 | eliminata Elena Morali Diretta e primo finalista | Cipriani

Lite Jonathan e Alessia Mancini/ "Una donna con tanta rabbia - che mette sempre zizzania!" (Isola dei Famosi) : Scoppia la Lite in diretta all'Isola dei Famosi 2018 tra Jonathan Kashanian e Alessia Mancini. L'israeliano furioso: "Sei una donna fortunata, perché hai tutta questa rabbia?"(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 00:05:00 GMT)

Isola dei Famosi - eliminata Francesca Cipriani : Colpo di scena! Un “no” corale urlato dal pubblico in studio ha accolto il verdetto del televoto che ha eliminato Francesca Cipriani. Con il 51% dei voti, la concorrente è uscita dalla Palapa s

L’Isola dei Famosi – Undicesima puntata del 3 aprile 2018 – Eliminazioni - primo finalista. : Undicesima puntata stasera de L’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi. Con lei in studio Mara Venier, Daniele Bossari e la voce fuori campo della Gialappa’s band. Inviato in Honduras Stefano De Martino. Dopo la giornata ballerina in palinsesto dal lunedì al martedì, dalla prossima settimana e per le ultime 2 puntate il reality andrà […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Undicesima puntata del 3 aprile 2018 – Eliminazioni, ...

Mara Venier furiosa all’Isola dei Famosi : “Qua non si capisce niente” : Isola dei Famosi: Mara Venier stanca dei naufraghi sbotta in diretta Mara Venier è come sempre senza peli sulla lingua. Tanto che durante la puntata dell’Isola dei Famosi del 3 aprile 2018 non si è fatta tanti problemi a sbottare praticamente in diretta. Dopo il canna-gate che tanto scompiglio ha creato nel reality show di […] L'articolo Mara Venier furiosa all’Isola dei Famosi: “Qua non si capisce niente” proviene ...

Nino Formicola - Alessandra Raya e il matrimonio/ Cosa le ha detto nell'orecchio? (Isola dei Famosi) : Sorpresa per Nino Formicola in arte Gaspare: all'Isola dei famosi lo raggiunge Alessandra, la compagna di una vita a cui ha chiesto di sposarlo. (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 23:34:00 GMT)

Isola dei Famosi : lo sfogo di Jonathan contro la Mancini che spiazza tutti : Jonathan sbotta durante la dirette dall’Isola dei Famosi: lo sfogo che spiazza tutti La puntata in diretta dell’Isola dei Famosi ci ha riservato grandi sorprese anche stasera. A perdere le staffe durante il collegamento con l’Italia è stato questa volta Jonathan Kashanian. Tirato in causa da Alessia Mancini e poi inviato a dire la verità […] L'articolo Isola dei Famosi: lo sfogo di Jonathan contro la Mancini che spiazza ...

Isola dei Famosi 2018 - undicesima puntata del 3 aprile in diretta : Francesca Cipriani perde al televoto e accetta l’ultima spiaggia : Isola dei Famosi 2018 L’Isola dei Famosi 2018 arriva all’undicesima puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni settimana, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto dell’undicesima puntata di martedì 3 aprile 21.40: Inizia la ...

Jonathan smaschera Alessia Mancini in diretta all’Isola dei Famosi : Isola: Jonathan Kashanian sbugiarda Alessia Mancini Alessia Mancini è stata di nuovo interpellata dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi stasera in diretta per confrontarsi con Jonathan Kashanian. L’ex velina di Striscia la Notizia in settimana ha accusato Jonathan di voler eliminare dal gioco la sua amica Rosa Perrotta, anche se non voleva farlo sapere. Insomma, secondo Alessia l’ex collaboratore di Verissimo agirebbe ...

Isola dei Famosi - Franco Terlizzi : "Sì - ho avuto un problema di salute" : Franco Terlizzi ha lasciato l 'Isola dei Famosi per alcuni problemi di salute e, arrivato in studio, ha spiegato - in parte cosa - gli è successo. 'Franco, ora spieghiamo un po' perché sei dovuto ...

Jonathan Kashanian/ La rivelazione : "Ecco cosa mi ha detto Alessia contro la Rinaldi" (L'Isola dei famosi) : Jonathan Kashanian ha deciso di non tenersi più a freno all'Isola dei Famosi 2018. Dopo la lite con Franco Terlizzi prosegue l'amicizia con Bianca Atzei(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 23:16:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - eliminata Francesca Cipriani/ Diretta e primo finalista : ripescata? (3 Aprile) : Isola dei Famosi 2018, Diretta 3 aprile: il primo finalista, nuovo eliminato tra Francesca, Nino e Jonathan. Franco Terlizzi si ritira del programma. Le polemiche di Simone Barbato.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 23:08:00 GMT)

Franco Terlizzi/ Ritirato per malore : cosa ha avuto? Ecco cosa ha detto a Rosa e Elena (Isola dei Famosi) : Franco Terlizzi Ritirato per malore all'Isola dei Famosi: ecco cosa ha detto a Rosa e a Elena. Che cosa ha avuto per essere stato costretto ad abbandonare la trasmissione? (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 22:59:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Diretta e primo finalista : lite Jonathan vs Alessia Mancini (3 Aprile) : Isola dei Famosi 2018, Diretta 3 aprile: il primo finalista, nuovo eliminato tra Francesca, Nino e Jonathan. Franco Terlizzi si ritira del programma. Le polemiche di Simone Barbato.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 22:50:00 GMT)

Franco Terlizzi lite in diretta/ Cosa ha detto a Elena e Rosa? Ha abbandonato l'Isola dei Famosi : Franco Terlizzi ha abbandonato l'Isola dei Famosi 2018. L'ex pugile è tornato in Italia perdendo le staffe in aeroporto. Questa sera sarà in studio per raccontare la sua verità.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 22:40:00 GMT)