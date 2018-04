Islanda | una stanza con pareti e soffitto in vetro per ammirare l' aurora boreale

In Islanda si sta discutendo di una legge che vuole vietare la circoncisione : Il Parlamento dell’Islanda sta dibattendo una legge che prevede di rendere illegale la circoncisione maschile, che consiste nella rimozione chirurgica del prepuzio dal pene e che è praticata per motivi culturali e religiosi da musulmani ed ebrei in diverse zone del The post In Islanda si sta discutendo di una legge che vuole vietare la circoncisione appeared first on Il Post.