iOS 11 3 | le funzioni da non lasciarsi scappare

Blastingnews

: @salvoaranzulla A parte le molteplici funzioni delle app a pagamento e non lo scanner + funzionale e qualitativo, r… - ossurdel : @salvoaranzulla A parte le molteplici funzioni delle app a pagamento e non lo scanner + funzionale e qualitativo, r… - GiorgioPStream : Apple rilascia la prima beta pubblica di iOS 11.4 con Airplay 2 e altre funzioni eliminate da iOS 11.3 - pubbliedro : Apple rilascia la prima beta pubblica di iOS 13.4 con Airplay 2 e altre funzioni eliminate da iOS 11.3… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Bug, inchieste e scandali, con l’aggiornamento iOS 11.2.5 VIDEO di certo #Apple non ha iniziato il 2018 nel migliore dei modi. Questa volta però, la casa di Cupertino sembra aver fatto la mossa giusta con la nuova versione #IOS 11.3. Come anticipato in inverno, in perfetto orario con le deadlines primaverili, l’upgrade migliora vecchie funzionalita' e introduce cambiamenti che non possono passare inosservati. Disponibile su #iPhone X, iPad, iPod e su tutti i dispositivi iPhone dal sesto modello in poi, con l’aggiornamento iOS 11.3 è possibile misurare l’andamento della batteria, divertirsi con almeno 4 nuove emoji solo se siete i fortunati possessori dell’iPhone X, tenere sotto controllo la propria privacy con una 'stretta di mano' e usufruire di una super versione aggiornata di ARKit 1.5. Aggiornamento iOS 1.3 vs “Stato Batteria” Dopo iOS 11, in molti hanno riscontrato una ...