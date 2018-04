Inzaghi | ' Dobbiamo fare due grandi partite'

Lazio - Inzaghi 'Risultato spietato - ma dobbiamo ripartire subito' : 'IL CALCIO E' spietato' - 'Mercoledì scorso in Coppa Italia abbiamo speso molto, ma oggi non si è visto - ha osservato l'allenatore biancoceleste ai microfoni di Premium Sport - Siamo stati bene in ...

Lazio - Inzaghi : 'Nessun mugugno in squadra. Contro l'Hellas dobbiamo tornare alla vittoria' : Vincere Contro l'Hellas Verona per uscire dalla crisi di risultati. alla vigilia della sfida di campionato con i gialloblù, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa nel ...

Lazio news - Inzaghi : "Dobbiamo rimanere umili e uniti" : ROMA, 23 gennaio 2018 – Cinque reti al Chievo Verona e Inter raggiunta in classifica al terzo posto. La Lazio sogna un piazzamento in Champions League , considerando che domani avrà la possibilità di ...