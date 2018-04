Invito all' acquisto per l' OREAL

God of War : PlayStation e Eurogamer ti regalano un Invito all'evento esclusivo il giorno prima del lancio : Per festeggiare con i fan l'uscita del nuovo God of War, PlayStation Italia organizzerà il 19 aprile (il giorno prima del lancio del titolo) un evento esclusivo a numero chiuso dedicato alla propria community.Noi di Eurogamer abbiamo l'onore di regalare a solo uno di voi questo invito esclusivo, ma assieme al vincitore potrà entrare all'evento anche un altro accompagnatore.L'evento si terrà nel pomeriggio del 19 aprile a Roma. Orario e luogo ...

Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi ad Amici di Maria De Filippi (video) : l’Invito ad entrare al serale con umiltà : Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi ad Amici di Maria De Filippi, nella puntata pomeridiana di sabato 31 marzo. Registrata a Roma nella giornata di giovedì 29 marzo, l'ultimo speciale del sabato prima del serale va in onda oggi su Canale 5 dalle ore 14.10. Lo speciale si apre con il ricordo commosso di Rita Dalla Chiesa che racconta Fabrizio Frizzi ai ragazzi di Amici di Maria De Filippi. "Lei è una persona che ha vissuto tanti momenti ...

Invito all'acquisto per EI Towers : Chiusura del 27 marzo Ottima performance per la società di infrastrutture per le comunicazioni , tra i titoli dell'indice FTSE Italia Star , che ha chiuso in rialzo del 2,98%. Operatività odierna: Su ...

Invito all'acquisto per Chipotle Mex Grill : Chiusura del 26 marzo Ottima performance per Chipotle Mex Grill , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che ha chiuso in rialzo dell'1,73%. Operatività odierna: Le indicazioni operative suggeriscono un ...

Candidatura del Veneto alle Olimpiadi invernali 2026. Pozza : 'Invito tutto il sistema a sostenerla' : Il Veneto, infatti, è da sempre fortemente impegnato nei temi dello sport, della responsabilità sociale del territorio e del rapporto armonico tra infrastrutture e ambiente, nell'attenzione alla ...

Invito all'acquisto per Banco de Sabadel : Chiusura del 20 marzo Ottima performance per la banca spagnola , tra i titoli dell'indice Ibex 35 , che ha chiuso in rialzo dell'1,50%. Operatività odierna: A livello operativo, l' istituto di credito ...

Barbara D’Urso : “L’Invito a Ballando con le Stelle? Mediaset mi ha autorizzato… Vedremo” : “È la verità che mi sia arrivato l’invito, mi è stato fatto in diretta da Carolyn Smith a nome di Milly Carlucci. L’invito è ancora valido e Mediaset mi ha autorizzato. Tutti sanno che la danza è una mia grande passione… Vedremo.” A parlare così è la “regina” di Canale5, Barbara D’Urso, che in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni rivela come l’idea di partecipare a Ballando con le Stelle non sia poi così ...

Nier Automata : Square Enix e Eurogamer ti regalano un Invito all'evento esclusivo per festeggiare il primo anniversario del gioco : Per celebrare il primo anniversario dall'uscita del fantastico Nier Automata, Square Enix organizzerà il 22 marzo una festa esclusiva a numero chiuso con giornalisti del settore e fan.Noi di Eurogamer abbiamo l'onore di regalarvi ben 6 inviti per questa festa in onore degli androidi YoRHa e compagnia! Solo 3 persone tra voi potranno però vincere questo premio e portare con sé un accompagnatore.I festeggiamenti per il primo anniversario di Nier ...

Invito all'acquisto per Ferrari : Chiusura del 12 marzo Bene Ferrari , tra i componenti del FTSE MIB , con un rialzo dello 0,10%. Operatività odierna: A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori sul cavallino rampante ...

Invito all'acquisto per Whirlpool : Chiusura del 9 marzo Ottima performance per Whirlpool , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che ha chiuso in rialzo del 3,35%. Operatività odierna: Il quadro tecnico di Whirlpool suscita un interesse ...

Invito all'acquisto per Reckitt Benckiser : Chiusura del 9 marzo Bene Reckitt Benckiser , tra i componenti del FTSE 100 , con un rialzo dell'1,01%. Operatività odierna: Il quadro tecnico evidenzia una propensione all' acquisto di Reckitt ...

Invito all'acquisto per Hera : Chiusura dell'8 marzo Bene l' azienda multiservizi , tra i componenti del FTSE Italia All-Share , con un rialzo dell'1,17%. Operatività odierna: L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, ...