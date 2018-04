Internet | lo studio | ‘staccare’ da Facebook fa scendere i livelli di stress

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 aprile 2018) State pensando di dire addio a? La ‘disintossicazione’ potrebbe avere anche un effetto sulla Salute: smettere con il social riduce idi cortisolo, un ormone chiave collegato allo. E’ quanto emerge da unodell’Australian Catholic University e dell’University of Queensland in Australia. Secondo la ricerca, però, rinunciare a Fb ha anche ridotto il senso di benessere delle ‘cavie umane’. Tanto che, dopo un periodo di test di 5 giorni, la maggioranza dei volontari è stata felice di riattivare il profilo, come si legge sul ‘Journal of Social Psychology’. Alla luce di questi risultati, i ricercatori pensano che per la Salute generale degli stop temporanei siano più utili di complete interruzioni con il social network. Insomma, delle ‘vacanze’ dapotrebbero migliorare lodegli ...