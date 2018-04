Inter | top player in arrivo in estate? C' è una brutta notizia

Padova - al Museo Esapolis arriva Parassitopolis : la prima esposizione Interattiva sul Mondo dei Parassiti - Artropodi & Co. : Una nuova sala cinema quadridimensionale, alcuni spazi informativi con video ad altissima definizione lungo il percorso museale, una sala laboratorio equipaggiata con moderne tecnologie di microscopia con stereoscopi e microscopi biologici collegati a grandi monitor. Ma anche attività didattiche con scolaresche e pubblico, e una grande sala che espone modelli, preparati e Parassiti anche dal vivo, insieme a vari touchscreen con cui far scoprire ...

“Devo operarmi - è vero”. L’annuncio di Papa Francesco che ha sorpreso i fedeli. Le parole del pontefice : ecco perché dovrà sottoporsi all’Intervento : Le condizioni di salute di Papa Francesco erano state oggetto di discussione tanto sui social quanto sui quotidiani nel corso degli scorsi mesi. C’è chi aveva visto della stanchezza nelle ultime uscite pubbliche del pontefice e chi, preoccupato, si era chiesto se non ci fosse qualcosa di più. Indiscrezioni, queste ultime, sempre smentite dalla chiesa, anche se ora è arrivata la conferma che Bergoglio dovrà sottoporsi a ...

Youtopia di Berardo Carboni aprirà gli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento - Best Movie : «Questo film compie un duplice percorso, da un lato fotografa la realtà così come essa è: cinica, spietata, asfissiante spiega il regista Bernardo Carboni dall'altro apre alla speranza di un mondo ...

RIFORMA PENSIONI/ Dalla Bce stop a Interventi sulla Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Dalla Bce stop a interventi sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 21 marzo(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 15:09:00 GMT)

Inter : scambio super con con un top club di Serie A? I dettagli Video : L'#Inter appare rinfrancata dagli ultimi due turni di campionato. Quello che pareva essersi rotto irrimediabilmente, adesso sembra essere stato ricomposto. Come spesso accade quando il club nerazzurro è forte la sensazione che lo zampino di Luciano Spalletti sia decisivo. Nei giorni scorsi alcune speculazioni mediatiche avevano anche ipotizzato scenari che prevedessero l'allontanamento del tecnico, ipotesi al quanto remota se dovesse essere ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Contro l'Inter per il riscatto. Spalletti top in Europa» : GENOVA - Marco Giampaolo , l'allenatore della Sampdoria , è pronto per la sfida contro l'Inter e si fida di Quagliarella e compagni: 'Il riscatto va cercato nelle prestazioni. l'Inter è una squadra ...

L’Isola dei Cani - le Interviste in stop motion al cast del film : Fox Searchlight Pictures ha rilasciato un nuovo video promozionale del film L’Isola dei Cani di Wes Anderson, con delle interviste al cast realizzate in stop-motion. Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Scarlett Johansson e altri parlano del film nei panni dei loro personaggi a quattro zampe in attesa dell’uscita al cinema del film […] L'articolo L’Isola dei Cani, le interviste in stop motion al cast ...

Energy drink col topo morto dentro. La terribile scoperta dopo essersi scolato l’Intera lattina : Sapete cosa c’è dentro alle bevande energetiche? No, non parliamo della formula. Ma di quello che potreste trovare sul fondo di una lattina, magari dopo aver già bevuto il contenuto. E’ quanto accaduto in Arkansas, Stati Uniti, a un uomo che sostiene di aver trovato un topo morto sul fondo della sua lattina di Red Bull, la bevanda energetica prodotta dalla compagnia austriaca Red Bull GmbH di Salisburgo. Josh Henley racconta tutto ...

Inter - Suning pronto a pagare la clausola di un top della Serie A? Video : L'#Inter ha fermato il Napoli, ma a fare rumore più che il buon risultato contro la seconda forza del campionato sono state le dichiarazioni di Luciano Spalletti. Per la prima volta il tecnico ha abbandonato quel modo di essere filo societario che lo aveva contraddistinto per quasi tutta la stagione, sottolineando come l'attuale rosa non abbia tutta la qualita' che gli si riconosce dall'esterno. Un malcontento che parte da lontano e che era ...

Interstellar - film in tv 15 marzo : su Italia 1 Matthew McConaughey - regia di Christopher Nolan : L'appuntamento con il film Interstellar è fissato per stasera in tv giovedì 14 marzo alle ore 21.11 sugli schermi di Italia 1, in alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ...

CN : AutoPostale - non solo chiarire - ma rivedere l'Intero sistema : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Lucescu : 'Under non è ancora un top. Akgun alla Roma? E' un talento Interesante' : Intervistato da Radio Centro Suono Sport l'allenatore della nazionale turca ed ex tecnico dello Shakhtar Donetsk, Mircea Lucescu, ha anticipato così la sfida che vedrà la formazione ucraina affrontare la Roma in Champions League. I ...

Serie A - un turno di stop per Linetty della Sampdoria. Ammende per l'Inter : MILANO - Sono cinque in tutto i giocatori fermati dal Giudice Sportivo dopo l'ultima giornata del campionato di Serie A. Nessuno è stato espulso: lo stop è scattato a seguito delle ammonizioni ...