Inter | Spalletti ha rianimato i nerazzurri in 4 atti

Inter - Spalletti rassicura i tifosi : il giocatore resta in nerazzurro Video : È il giorno del derby di Milano e l'#Inter lo vive con grande serenita' grazie agli ottimi risultati conti nell'ultimo mese, con il pareggio con il Napoli e le vittorie contro Benevento, Sampdoria e Verona che hanno permesso ai nerazzurri di essere al quarto posto in classifica, a due punti dalla Roma terza e a più uno sulla Lazio quinta, nonostante la partita in meno rispetto alle due squadre romane. La squadra di Luciano #Spalletti è riuscita ...

Inter - Spalletti rassicura i tifosi : il giocatore resta in nerazzurro : È il giorno del derby di Milano e l'Inter lo vive con grande serenità grazie agli ottimi risultati conseguiti nell'ultimo mese, con il pareggio con il Napoli e le vittorie contro Benevento, Sampdoria e Verona che hanno permesso ai nerazzurri di essere al quarto posto in classifica, a due punti dalla Roma terza e a più uno sulla Lazio quinta, nonostante la partita in meno rispetto alle due squadre romane. La squadra di Luciano Spalletti è ...

Inter - Spalletti ha deciso : ecco l'undici che affronterà il Milan Video : Mercoledì, alle ore 18:30, si giochera' il derby di Milano tra #Milan ed #Inter, valido per il recupero della ventisettesima giornata di campionato: match che fu rinviato il 4 marzo a causa della tragedia Astori, con il capitano della Fiorentina trovato senza vita nella camera d'albergo nella notte tra sabato e domenica alla vigilia del match che i viola avrebbero dovuto giocare a Udine contro l'Udinese. Una partita fondamentale per la corsa ...

Milan-Inter - Spalletti : "Derby da alta classifica - servirà la personalità" : La conferenza stampa del tecnico nerazzurro alla vigilia del derby Inter e Juve, incroci di mercato sulle fasce

Inter - Spalletti Derby non decisivo ma importantissimo : MILANO - "Il Derby vale moltissimo, non è decisivo, ma dobbiamo portare a casa il massimo". A dirlo è Luciano Spalletti alla vigilia della stracittadina in programma domani alle 18.30. Poi sul ...

MILAN-Inter/ Gattuso : "Finalmente un derby che pesa". Spalletti : "Ma non è decisivo" : MILAN-INTER: in conferenza stampa Rino Gattuso suona la carica e parla di derby che pesa. Luciano Spalletti invece non vede il match come un incrocio decisivo, almeno per i nerazzurri..(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:20:00 GMT)

Spalletti : “punto debole Inter non riuscire a dare sempre il massimo” : “Il nostro punto debole è quello di non riuscire a dare sempre il massimo dentro alle partite, esprimere tutte le qualità e tutto il lavoro settimanale nel corso di quei 100 minuti”. Così il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del derby. “Nelle ultime partite sotto l’aspetto del gioco è cambiato qualcosa -aggiunge l’allenatore nerazzurro in conferenza stampa-. Le vittorie poi ...

Spalletti : “per Inter derby non decisivo ma vale moltissimo” : “Diciamo che i miei calciatori sono stati bravi a mettersi in una posizione per far sì che non sia decisivo, però vale moltissimo”. L’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti presenta così il derby di domani. “L’occasione è di quelle per cui dobbiamo portare a casa il massimo -aggiunge Spalletti in conferenza stampa-. Sappiamo che il Milan è una squadra forte ma ci giochiamo la partita convinti delle nostre ...

Derby Milan-Inter - probabili formazioni : ecco le scelte di Gattuso e Spalletti Video : Sale l'attesa dei tifosi di #Milan e #Inter per il Derby della Madonnina, che si disputera' mercoledì 4 aprile alle ore 18,30. Le due squadre si sfideranno nel recupero della 27^ giornata di #Serie A, non giocatasi a causa della tragica scomparsa di Davide Astori. La partita rappresentera' un vero e proprio spartiacque per la stagione dei rossoneri, chiamati a vincere per continuare ad alimentare le speranze del quarto posto, che sembrava essere ...

Al derby con l'Inter 2.0 : dopo il rinvio - Spalletti conquistato da Brozovic e Rafinha : Quando giocavano sempre gli stessi e l'Inter vinceva e veleggiava in scia al Napoli, ci si chiedeva se quella formazione sarebbe passata alla storia come Sarti-Burnich-Facchetti... Ebbene, non è ...

Milan-Inter - le probabili formazioni del derby. Spalletti conferma il suo undici - Gattuso punta su Cutrone : Un derby che vale la Champions. Erano ormai tante stagioni che la stracittadina milanese valeva così tanto per la classifica. L’Inter sogna il sorpasso sulla Roma, portandosi al terzo posto in classifica, mentre il Milan è obbligato a vincere per accorciare proprio sui rivali storici e continuare a sperare nella qualificazione alla Champions. I rossoneri sono reduci dalla sconfitta contro la Juventus, arrivata al termine di una bella ...

Spalletti smorza gli entusiasmi - ma in fondo sa di aver ritrovato l'Inter : Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. ' 'Non siamo ancora guariti' , racconta Luciano Spalletti, che deve evitare che l'ottimismo diventi eccessivo entusiasmo . Battendo il Milan potrebbe ...

Inter - Spalletti e la rivoluzione nata a centrocampo : MILANO - Alla fine, è comunque e sempre una questione di qualità degli Interpreti, il calcio. L'Inter è migliorata, uscendo dalla pesantissima crisi invernale e potendosi affacciare ora al derby con ...

Inter - Spalletti ritrova Brozovic - Perisic e Icardi : ora insidia la Roma : In un mese l'Inter è rinata fino a insediare addirittura il terzo posto della Roma. Con il derby da recuperare, in campo tra tre giorni, i nerazzurri vedono il sorpasso sui giallorossi. Per la ...