Inter | Gagliardini | ' Stiamo facendo vedere buone trame | ora dobbiamo segnare Sul gol

Inter : Ramires non sarebbe servito - riscatto per Brozovic e Gagliardini : Eppure, proprio contro una delle squadre più organizzate al mondo, entrambi sono riusciti a sfoderare una prestazione all'altezza del grande palcoscenico di San Siro. Una rondine non fa primavera e ...

Inter-Benevento - proteste ospiti per un rigore non concesso e per un fallaccio di Gagliardini [FOTO] : Inter-Benevento, proteste per un rigore non concesso – Si sta giocando la seconda gara della 26^ giornata del campionato di Serie A, in campa Inter e Benevento. Il primo tempo si è concluso a reti inviolate, molto meglio la squadra di De Zerbi che va vicino al gol, difficoltà clamorose per la squadra di Luciano Spalletti. Nelle ripresa grandi proteste per un calcio di rigore non fischiato al Benevento, contatto tra Cataldi e Ranocchia, ...