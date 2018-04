Intelligenza artificiale nella Pa | dall' evasione al miglioramento lavoro e servizi Ecco

L'Intelligenza artificiale di Ubisoft che individua i bug - articolo : L'Intelligenza Artificiale può fare molto di più che far comportare gli NPC come degli idioti. Durante la Ubisoft Developers Conference, a Montreal, Ubisoft ha permesso a una manciata di giornalisti di dare uno sguardo al lavoro che stanno svolgendo sulL'Intelligenza Artificiale e l'apprendimento automatico. Una parte di esso ha avuto un impatto molto chiaro sui giochi del colosso francese, insegnando ad esempio come far guidare gli NPC di Watch ...

I giganti di Internet e i terremoti dell'Intelligenza artificiale : come affrontarli? : Purtroppo finora la politica, di destra come di sinistra, si è rivelata 'incapace di indirizzare processi che cambiano l'economia, i rapporti sociali, perfino la percezione della democrazia'. Di ...

L’Intelligenza artificiale sbarca al Romics 2018 : la grande novità la porta Esporters.it : Mancano pochi giorni all’inizio del primo Romics 2018, la grande fiera del fumetto e dei Games che richiama centinaia di migliaia di visitatori di tutto il mondo. Quest’anno la grande novità arriva grazie a Esporters.it, la nuova testata giornalistica nata dal successo di SportFair con un’entusiasmante mission editoriale: raccontare il mondo dei videogiochi al grande pubblico. Esporters sarà MediaPartner del Romics insieme a Corriere dello ...

Macron punta sull'Intelligenza artificiale - un miliardo e mezzo di investimenti : Un miliardo e mezzo da qui al 2022 per fare della Francia un Paese leader nel campo dell'intelligenza artificiale, colmando il gap nei confronti di Stati Uniti e Cina. Questo l'investimento pubblico ...

L'Intelligenza artificiale dell'Ue : "Vinceremo la sfida dei big data" : ... che hanno sfruttato quelli di 50 milioni di utenti, prevalentemente americani, per diffondere messaggi mirati di natura politica. Eppure l'uso e l'analisi di quell'enorme mole di informazioni ...

Huawei P20 mette l'Intelligenza artificiale a disposizione degli sviluppatori : A fine febbraio uno smartphone ha guidato una Porsche. Era un Mate 10 della Huawei, il primo con intelligenza artificiale e così come era (ed è) capace di distinguere se si sta fotografando un gatto o un piatto di spaghetti, è riuscito in 5 giorni a imparare a riconoscere un ostacolo stradale. Ora l'asticella si è spostata ancora oltre. Presentando a Parigi il nuovo smartphone P20, Huawei ha ...

Xiaomi Mi MIX 2s è ufficiale : doppia fotocamera posteriore e tanta Intelligenza artificiale : Dopo una lunga serie di rumor Xiaomi ha finalmente alzato i veli su Xiaomi Mi MIX 2, il primo top di gamma del 2018, caratterizzato da una scheda tecnica di assoluto valore e da un design simile al modello dello scorso anno. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2s è ufficiale: doppia fotocamera posteriore e tanta intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

L’Intelligenza artificiale avrebbe evitato l’incidente mortale di Uber? : In futuro il pilota automatico per auto potrà sostituire il guidatore in carne e ossa. Perciò la sfida di oggi (e domani) è insegnare alle macchine come gestire situazioni limite. Ad esempio, in caso di una collisione inevitabile (per un guasto semaforico, tecnico, o per colpa di persone che si parano improvvisamente in strada, etc.) come dovrà comportarsi L’intelligenza artificiale che controllerà il veicolo? Dare precedenza alla salvaguardia ...

Battlefield 5 rinnoverà l’Intelligenza Artificiale? Le ultime sullo sviluppo : Manca ancora un bel po' di tempo prima che i videogiocatori possano mettere le mani su Battlefield 5, l'atteso nuovo capitolo della saga sparatutto curato ancora una volta da DICE e come di consueto distribuito da Electronic Arts. Un nuovo capitolo che si prepara a sbarcare sul mercato dopo due anni dall'ultima iterazione della serie, Battlefield 1, e che ovviamente beneficerà ancora una volta del grande progresso tecnologico che si è avuto ...

Intelligenza artificiale - Un progetto made in Caserta scelto come case study dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Si chiama 'Borbot' ed è ... : Il progetto è stato ideato e realizzato dalla '360open' , una società casertana nata nel 2015 che si occupa di Finanza innovativa, Economia responsabile, Finanza di progetto e Sharing Economy e che ...