Intel | sette architetture non riceveranno nessuna patch contro Spectre

surface-phone

: Sette architetture di Intel rimarranno senza #patchantispectre - ComputerworldIT : Sette architetture di Intel rimarranno senza #patchantispectre -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Nonostanteavesse inizialmente promesso unaper tutti i suoi processori commercializzati negli ultimi dieci anni, alcuni di recente produzione non lo. La notizia arriva direttamente daappena dopo la presentazione del primo chip Core i9 per notebook e afferma che leenryn (2007), Yorkfield (2007), Wolfdale (2007), Bloomfield (2008), Clarksfield (2009), Jasper Forest (2010) e Atom “SoFIA” (2015) nonunaapposita per contrastare, la famosa vulnerabilità che ha messo a dura prova l’intera sicurezza informatica mondiale negli ultimi mesi. Ufficialmente, la compagnia di Santa Clara ha deciso di non rilasciare un aggiornamento per tali chip poichè risultano avere delle caratteristiche e delle strutture tali da renderli diversi dagli altri processori richiedendo unatroppo complessa e, inoltre, la ...