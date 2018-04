INFN | Masterclass di Fermi | il 5 aprile 200 studenti potranno esplorare i segreti

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Sono quasi 200 glidelle scuole superiori di Bari, Perugia, Torino, Trieste e Nova Gorica che il 5dell’universo e le proprietà delle più potenti sorgenti astrofisiche, recandosi per tutta la giornata nelle università delle rispettive città per partecipare alla seconda edizione delledi, un’iniziativa dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare () rivolta alle scuole, che per il secondo anno avvicina glial mondo della ricerca più avanzata.è il satellite della NASA, che quest’anno festeggia i 10 anni di operatività in orbita, dedicato allo studio della radiazione gamma di alta e altissima energia e costruito e operato da un’ampia collaborazione internazionale cui l’Italia partecipa, oltre che con l’, anche con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Gli ...