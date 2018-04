Indagato Lega nel nuovo Parlamento | Centinaio | “Aspettiamo la Magistratura Salvini

Carabiniere Indagato : 'Abusi sulla figlia 16enne di un collega - trovate foto hot sul cellulare' : indagato per molestie sessuali un Carabiniere in servizio che avrebbe abusato della figlia di un suo collega . Nel computer e nel cellulare dell'uomo sono stati trovati messaggi e foto osé. È ...

Stato-Mafia - Mancino - il legale : 'Intercettato per mesi senza essere Indagato ' : ... sono persone che hanno fatto parte del suo mondo, un mondo dal quale è stato spazzato via'. E cita alcune intercettazioni: 'Colpisce - dice Piergentili - lo stupore del consigliere D'Amborsio, nella ...

Carabiniere ucciso in esercitazione : stava simulando un'aggressore. Indagato il collega : A breve verrà aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo in cui verrà iscritto, come atto dovuto, il militare che ha sparato nel caso dell'appuntato dei carabinieri Andrea Vizzi morto ieri ...