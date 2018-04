Incubo Real

Champions League 2018 - sorteggio quarti di finale : Juventus-Real Madrid e Barcellona-Roma - urna da Incubo ! : Si è effettuato il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. L’ urna di Nyon ha definito quali saranno gli abbinamenti del secondo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale: le otto squadre rimaste in corsa hanno conosciuto quale sarà il loro prossimo avversario, la corsa verso la finale di Kiev è entrata nel vivo. urna da incubo per le italiane. La Juventus incontrerà il Real Madrid ...

LIVE Strade Bianche - DIRETTA in tempo reale : Incubo pioggia per i corridori. Sagan e Kwiatkowski favoriti - l'Italia crede in Moscon : Attenzione a possibili sorprese dal medio: potrebbe piovere! OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Strade Bianche 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla ...